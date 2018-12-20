【01眾故事】 陳奕迅(上集)《L.O.V.E.》險難產 出實體碟為啖氣？

陳奕迅（Eason）即將推出新專輯《L.O.V.E.》記錄與DUO Band八年情，專輯由各成員一人一歌結集而成，對DUO Band及樂迷來說也是相當有份量的禮物。今時今日Eason堅持出實體碟，是為啖氣？還是為了延續那份能緊握在手的溫度？ 攝影：黃寶瑩

今時今日買實體碟為乜？ 「係為咗儲起個回憶！」

面對時代洪流，樂迷聽歌習慣改變，智能電話已取代CD機，甚至大型唱片店亦相繼倒閉，到底今時今日出實體碟是秉承傳統還是「執迷不悔」呢？Eason直言：「重點唔係在於仲有幾多人買碟！仲會買碟嘅朋友係想儲返呢件事，係一個紀念品，有幾多人有CD機吖依家？」的確，實體載體逐漸被電子產品的便利取替，但市場仍然有人反其道而行，正因為實體載體有一份無法取代的溫度。

無論環境如何改變，Eason做音樂的心態依舊：「我哋都係咁做音樂，係一個好大嘅興趣，係奢侈㗎！但我又唔識做第二啲嘢，而且呢樣嘢係做得最好嘅，仲有咁多人陪你一齊癲，只不過係銷售方法唔同咗之嘛！」

不論市場，還是樂迷的聽歌習慣改變，Eason做音樂的心態依舊，實體碟盛載的是一份有溫度的回憶。(黃寶瑩攝)

一次個拎住三十幾隻碟嚇親張學友 「我係有買碟情意結！」

相信大家也能體會到Eason對實體碟的熱愛，他更分享一個向偶像張學友「挑機」的小故事。有次Eason一口氣帶三十多張CD給學友簽名，他回想起也忍俊不禁：「我都幾唔好意思，因為一次過要簽晒三十幾隻都幾甘！哈哈！」Eason更問學友是否清楚每一次專輯的推出順序，豈料對方神回一句：「呢樣嘢你唔夠我熟㗎喇！」然後有條不紊地逐一排好次序。Eason回想起那時情景，大讚學友的記憶力：「所以佢咪係我偶像，我連呢樣嘢都學埋佢！哈哈！」

Eason視張學友為偶像，就連牢記出碟次序這個細節也學到十足十。(黃寶瑩攝)

受David Bowie、Prince啟發 《L.O.V.E.》爭啲變「隱世」專輯？

有留意Eason的樂迷都知道，《L.O.V.E.》專輯基本上在2013年已完成，經歷種種原因才於今年推出。原來他差點效法英國傳奇歌手David Bowie的做法，將專輯留待離世後才推出：「大吉利是講句，如果我有病，我就會好似David Bowie咁plan。當時佢出完《Blackstar》之後兩日就過咗身，佢係用呢張專輯向大家say goodbye。所有嘢佢都plan好晒，真係好勁！」

Eason豁達說：「《L.O.V.E.》本來有呢個意味，反正遲遲都未推出，咪等遲啲先出囉！好似Prince咁，留待佢死後大家先發現佢有咁多歌未發表，只係冇得現身宣傳咁解啫。」每當談及生死，都會有讀者覺得「大吉利是」，但Eason這番話更令讓大家了解到，他做音樂並非「為做而做」，而是單純地出自喜愛，《L.O.V.E.》的精神能超越時間延續下去。

想繼續了解更多陳奕迅最新近況，亦要密切留意稍後發佈的【01眾故事：陳奕迅】下集。

陳奕迅髮型：Derek Li@Xenter

陳奕迅化妝：Karry Wong

場地提供：柏寧酒店

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