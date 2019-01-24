【01眾樂迷】容祖兒新歌《一種永遠》　風格改變背後有段故

香港樂壇今年有一項大事，便是容祖兒出道20週年，不少樂迷已在關注到底Joey在這特別的一年裡，到底會有什麼動向，20週年演唱會又到底會在何時舉行？踏入農曆新年前，Joey先推出今年的第一首新歌，好讓樂迷望梅止渴一下。

2019年是容祖兒的20週年紀念，故此在1月Joey已推出新作品《一種永遠》，為今年打響頭炮。

由1999年到2019年，足足20個年頭，如果問樂迷最喜歡Joey哪類型的作品，大概絕多數也會說是《痛愛》、《怯》、《心淡》、《16號愛人》等情歌代表。怎料今年第一首派台作《一種永遠》，Joey已打破大家心中的刻板印象。找來曾國綸、楊熙、波多野裕介等人作歌曲主要班底，新鮮感十足。比起以往琅琅上口的大路作品，今次《一種永遠》在編曲上顯得更精緻、更有層次，單是歌曲前段與後半的差別已令人聽得出神。同一首曲，但前半採用了Joey最擅長的柔和曲風，以鋼琴作主導，而後段則加入更多鼓、結他的部份，令歌曲突變成搖滾作品。難怪不少樂迷也表示今次歌曲的變化像是一套音樂劇，透過歌曲去講故事。

今次引起樂迷迴響的新作品，在創作背後原來也有一個故事。原來《一種永遠》誕生前，是一首以「Output1-2」（軟件自動默認的檔案名）為名的Demo歌。這首Demo放在監製舒文的工作室多年，由於沒有任何創作人資料，故此沒辦法開始下一步創作，雖然一直尋找Demo的擁有人，卻是苦尋不果。正當他們打算放棄的時候，奇蹟就這樣發生了。當時Joey打算找舒文合作新歌，而舒文剛好覺得這首無人認領的「Output1-2」不論曲風、編曲也相當適合Joey作為2019年的序幕曲，於是便找來為華語電影《七月與安生》及曾為多套香港電影配樂的日裔音樂人波多野裕介擔任編曲人，難怪歌曲充滿畫面感。

歌曲齋聽聲已充滿畫面感，不少樂迷也期待Official MV面世的一天。

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