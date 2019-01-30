【3分鐘放送】林二汶談音樂創作 所有事都可以變靈感

《3分鐘放送》嘉賓林二汶最近派上新歌《守破離》，《守破離》是學習的過程，不過林二汶不只一次強調「守」的重要性，在舉一反三、自成一派之前必須學懂原本的規則與道理，才有「破」和「離」。

林二汶最新派台新歌《守破離》，二汶憶述是次與歌曲監製于逸堯其實是在飯桌上獲得靈感，之後也為新歌取了餐廳的名字。《守破離》講述人生學習的各個階段。二汶覺得音樂創作也經歷《守破離》，但必須明白「守」的重要性，基礎不穩而且對根本的規則一知半解就嘗試破舊立新，不會得到理想的結果。

談到創作靈感，林二汶這次並沒有被《3分鐘放送》製作組考驗到，借地道小食比喻音樂創作，其實靈感可以很隨意，反而細心去留意自己的感受才是靈感源源不絕的法門。

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