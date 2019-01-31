【01眾樂迷】後生仔入行要咩條件？　90後音樂人：做音樂要有主見

音樂業對樂迷來說，仿似貼身又離身，時下不少新一代想加入香港音樂產業，為廣東歌帶來新衝擊，可惜又苦無門路。有人好奇，到底現時音樂工作室的架構是如何？廣東樂壇的中流砥柱又透過什麼方法去培育新一代的音樂人？我們找來知名監製Edward Chan工作團隊內的一位90後音樂製作人Bertha倪朗殷，講解一下她的入行經過。 攝影：梁碧玲

想入行音樂業，中學開始修讀音樂科也有一定幫助，不過要找一間可以DSE專科修讀音樂的學校，卻似乎不太容易。 加入Edward Chan的工作室兩年，可能旁人會以為要進入這個產業，不多不少也要靠些人際關係，但Bertha卻是用最傳統的方式自薦，便是寄Demo：「最初Edward聽完我嘅Demo之後，就約我上去工作室見面，順其自然地，開始喺呢度實習，再慢慢成為全職。」在學時期修讀古典音樂，主修鋼琴，Bertha由中學時期已開始為自己的事業作鋪排：「因為DSE有得考音樂，但唔係每間中學都可以修讀音樂，所以中四嘅時候特登轉校修讀DSE音樂課程，不過好多時都係直資學校。」修讀古典樂，由鋼琴到長笛、小號、敲擊樂等亦有涉獵，Bertha卻心儀流行音樂，進入Edward Chan的團隊不久已得到機會：「當時Edward知道我識得敲擊樂，所以就畀我試下，第一次演出就係林一峰音樂會上擔任敲擊樂手，慢慢夾落之後，亦試過幫陳柏宇上年嘅紅館同巡迴演唱會做樂手。」她亦補充，由於鋼琴已變成較普及的樂器，而且音樂會上大部份時間也會由音樂總監負責Keyboard部份，所以認識多幾種樂器會佔較大優勢。

投身音樂產業，除了需要一定知識外，Bertha認為溝通能力也是重要的一環：「老實講，這一行嘅年輕人實在不算多，我算係較年輕嘅一代，即使出去平時演唱會嘅團隊，大部份年紀都比我大，因為佢哋經驗會較豐富，合作上會比較成熟。所以我覺得可以同佢哋溝通得到先係最重要。」

由實習身份進入音樂工作室，不多不少也會經歷過一些競爭，Bertha表示：「當時除了我之外，還有另一位實習生，大家也要負責處理一些譜務，從樂譜中可以看到很多東西，例如他們是怎樣寫歌、一個音樂人需要具備怎樣的視野。後來我才發現，原來他們會透過這些譜務去分辨出我們是否勝任這些工作。當時另一位實習生做事雖然很盡責、依足吩咐，但同時亦欠缺彈性和主見，於是最後便把我留下來繼續工作。」說實際的，其實做音樂也需求個人想法才能獨當一面。

年輕人入行，大多也會循規蹈矩，但Bertha認為做音樂更重要是有自己的主見。

大概會有打算入行的年青人關心，從事音樂行業，剛起步時到底能否應付香港的生活水平？入行兩年的Bertha坦承：「其實人工是足夠生活所需，不過出糧時間的確會有些不穩定，所以我平常還會去教樂器、去中學擔任管弦樂團的指揮，以備不時之需。」

提及教學方面，Bertha不時與香港年青人接觸，又會否了解他們現今流行聽什麼類型的音樂？一如所料，Bertha亦發現新一代的確較偏向聽歐美或韓國的作品：「其實有些可惜，香港的音樂會大多也是OL的年齡層來聽，甚至你跟一些學生說《高山低谷》，他們也可能不知道這首歌，沒有我們當年讀書時追聽Twins、側田的氣氛。所以除了傳統廣東流行曲外，我亦會接觸不同類型的音樂，了解年輕人的想法，嘗試能否將一些重要元素放進廣東流行曲當中。」

雖然做音樂並不如大家所想的低收入，不過Bertha認為平時也要教樂器等多賺一些收入，已備不時之需。

投入音樂行業，Bertha不多不少也帶著其憧憬及志向，從中學開始情迷側田，她最希望可以成為一個作曲人：「第一個看的紅館演唱會便是側田，因為他真的才華洋溢。而Edward Chan一直也有跟側田合作，有一次他來Studio錄音，於是我便認識了他，現時最大的動力是可以寫一首作品讓他唱。」她更表示，其實當作曲人，要賣歌並不算是太難：「只要主動一些，直接找歌手賣歌也是可以的，不過我自己性格欠缺主動，所以還是期望慢慢做出成績來，讓大家都認識自己。」

現時立志成為作曲人的Bertha，對側田送給她的專輯愛不惜手，更希望有機會為他寫歌。

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