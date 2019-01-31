【01眾故事】鄭伊健與電影主題曲的不解之緣

提到鄭伊健，腦海裡浮現許多港產電影的經典角色，浩南哥、風師兄，Sky哥哥等等。而鄭伊健最喜歡的，是百分百感覺的設計師Jerry。除了讓影迷難忘的經典角色，隨電影而來的主題曲也成為了樂迷的集體回憶。

鄭伊健演出過多套港產電影，演活的角色成為影迷心目中的經典人物，當中如《風雲》和《古惑仔》系列更令香港以外的觀眾也留下深刻印象。鄭伊健憶述當時大螢幕演出機會增加，鄭丹瑞遂提議為電影加入主題曲，也因此促成了鄭伊健和歌曲監製陳光榮的合作。這些主題曲順理成章成為鄭伊健的流行主打，也為樂迷留下多首「畫面十足」的作品。

至於要從多個角色之中選一個最喜歡的，鄭伊健說是《百分百感覺》的Jerry。伊健說《百分百感覺》是屬於年輕人的時代，電影的主角Jerry是一位設計師，但要設計甚麼？家人是誰？根本從來沒有提及過，但這份「年輕人專屬」的無憂無慮反而是最吸引鄭伊健的地方。

至於獎項，有一年商台的「歌舞技星角力騷」固然是難忘，但鄭伊健坦言頒獎禮並不是自己最執著要獲得認同的地方，談到未來的音樂路向，鄭伊健希望自己在舞台上的表演能讓觀眾和樂迷暫時脫離現實一下，全情投入到每個經典電影場景與樂曲交織的畫面裡。

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