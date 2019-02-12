【01眾故事】林二汶只想做翻譯 最初沒有入行的打算

林二汶除了是歌手，也是主持和配音，這多重身份也有一個共同點，就是「靚聲」，在修圖和改容橫行的年代，「聲線」也許成為最寶貴的天賦。但林二汶最初並不打算以歌唱事業為目標，原因竟然是源自一份「安全感」，直至因為與哥哥林一峰合唱，才懵懂的遇上伯樂黃耀明。

不難從訪問中覺得影響林二汶最深的人是她的哥哥林一峰，因為林一峰可以「逼」妹妹把自己推薦的歌單聽完，又可以「請」妹妹演繹歌曲的合唱部份。但二汶說自己當初並沒有當歌手的打算，正正又是因為哥哥。林一峰雖然在電台工作過，但在二汶眼裡哥哥以音樂為職業，其實就是一個Freelancer，二汶不打算入行的原因就是因為覺得家裡有兩個人做freelance太缺乏安全感，所以當初是以成為一位翻譯為目標的。

直至一次為林一峰的歌曲「客串」被黃耀明發掘，林二汶便開始了她的音樂路。憶起對明哥的第一印象，當時年紀還小的二汶覺得明哥就是「電視裡古列治頭唱石頭記」的那位。

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