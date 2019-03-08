【01眾樂迷】清潔龍阿德玩轉Hip Hop界　邀Luna合作兼徐嘉浩錄音

清潔龍阿德又有新作，繼去年玩Trap玩到上Clockenflap，今年一改歌路玩Lo Fi，更featuring近期人氣急升的rapper Luna Is A Bep(下稱Luna)。你可能會問，今次首歌叫咩名？阿德延續「水蛇春」歌名套路，新歌歌名有26個字，名為《我的過去一言難盡但可以唱出來有人想知我就用歌聲答你thx》(下稱《我的過去一言難盡》)。

《我的過去一言難盡》是一首自白式的作品，講述阿德由污糟龍變成清潔龍的故事。歌曲鋪排上亦加入實驗性的做法，先以舊廣告VO開頭，中間加插一段節錄自莎士比亞劇本《凱撒大帝》的對白，最後更有一段長達1分鐘Outro，務求為聽眾不斷帶來驚奇。

新歌唔只宣傳清潔訊息 鼓勵大家克服迷茫搵自己一片天

清潔龍阿德團隊接受《眾樂迷》訪問時透露，製作歌曲除了想帶出「清潔，其實同你息息相關」的訊息外，今次還是一首勵志作品：「每個人成長期間都會經歷迷惘期，好想獲取某些成就，卻苦無方法或動力去做，人生就像被困在死胡同裡。阿德的故事正正代表這個階段，他是條污糟的龍，雖然渴望清潔，卻做不到，直到遇上前任清潔龍，才改變他的一生。這首歌想獻給所有為人生感到迷茫的人。請大家放心，無論現在的生活令你困惑，不要氣餒，你一定會找到屬於自己的天地。」

清潔龍阿德上年玩Trap殺入Clockenflap之後，今年又有新歌喇！(資料圖片)

到底係咩驅使阿德同Luna合作？ 「佢出現令首歌更立體」

阿德上一首作品《我今天出了一首TRAP MUSIC 叫做我叫做KEEP CLEAN AMBASSADOR》玩Trap已經震撼「整個樂壇」，今次featuring Luna更是一大驚喜，到底兩者合作如何促成？「契機源自於Clockenflap演出後，大家都傾咗幾句，而且佢嘅作品都係Lo-fi Rap為主，所以好適合我哋今次嘅創作方向。大家都覺得有佢嘅參與，會令首歌增添多一個角度，令到件事更加立體。」

除此之外，今次《我的過去一言難盡》製作比以往更用心，錄音的地方由公司Meeting Room改到徐嘉浩的錄音室灌錄，務求令做到更好音質。