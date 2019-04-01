【鄭融．13樓的大笨象】以搖滾風格演繹愛情　鄭融努力表現值表揚

唱過《非凡人生》、《紅綠燈》、《一事無成》這些熱門歌曲的鄭融，多年來都無法深刻地留在樂迷的腦海中。這次她帶來了最新歌曲《13樓的大笨象》，以搖滾風格震撼樂壇，讓我們再次注視這個努力不懈的歌手吧。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

「十三不祥」、「視而不見」等等都是人們對黃偉文為鄭融度身訂造的歌名的解讀。從黃偉文的歌詞，到Dear Jane的Howie譜出的旋律，都讓樂迷嚐到愛戀的苦澀。在《13樓的大笨象》中，由15樓的牛牛走到13樓的大笨象的轉變，無論是A0還是A380，也一定經歷過。

出道多年的鄭融常被評價為「紅歌不紅人」，但她的努力和對音樂的熱誠是有目共睹的。（作者提供）

在15樓的時代，我們還是天真爛漫，而且童言無忌，看見什麼就說什麼，曾經鬧出了不少令人哭笑不得的笑話。可是，年復年之後，無論是我們的身體機能還是快樂指數，都像是一級一級下滑的樓梯。

當人大了，逐漸學會如何取悅長輩、哄得心儀對象笑逐顏開。但我們都知道，這是從消費自己快樂而得來的。走到13樓，我們踏入了「世界仔」的大門，踏進門框的一剎，看到如大象一樣明顯的問題。我們深明房間內的人，卻不願意面對。說穿了，就是不想置身於劍拔弩張的氣氛之中，寧願說些令人摸不著頭腦的話，表演到完場就算了。

《13樓的大笨象》以英文俚語「Elephant in the room」入詞。（鄭融Facebook專頁圖片）

鄭融在音樂路上的努力，其實某程度上也是被樂迷視為「房間裡的大笨象」。我每次站在紅綠燈前，就會自動唱出：「明明綠燈轉眼變成紅燈」；開會時被高層找碴，也不禁仰天問句「這是我的非凡人生嗎」。她的作品，傳唱度其實很高，但人們總是遺忘「鄭融」的名字，彷彿變成了她「十三不祥」的魔咒。

典型港式情歌，試過；招牌跳舞快歌，試過。鄭融的作品質素上佳，唯獨名字甚少刻在樂迷的腦海中。直至去年初，她初嚐Pop Rock曲風，歌曲由Dear Jane的Howie和Tim主理旋律部分，配以林寶用情愛作糖衣般的文字。終於令樂迷注視這匹一直被視若無睹的大笨象，笨得即使一直被忽視，依然對音樂不離不棄。

鄭融歌曲的傳唱度很高，而且風格多變，近年開始嘗試搖滾風格也得到好評。（鄭融Facebook專頁圖片）

《13樓的大笨象》是Dear Jane和鄭融繼《死不了的》，再度合作的作品。Pop Rock的曲式和鄭融柔弱的聲線對比鮮明，結他和弦樂的穿插，彷彿在力挺這位永不言敗的歌手，重新獲得樂迷的關注。三者加起來的效果，感動而有力。要不是鄭融冒險嘗試新路線，也不會發現自己很適合搖滾的風格。

《13樓的大笨象》是鄭融和Dear Jane繼《死不了的》後的再度合作。（MV截圖）

從前的鄭融，盡了力仍未能讓樂迷留下深刻印象。這次閱評流就重拾來自15樓牛牛的率真，全力支持她這首最新作品。不論是獨特的名字，還是新鮮的曲風，這匹「13樓的大笨象」，不應再被大眾視若無睹。

撰文：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。#音樂本土派

作者Facebook：閱評流

作者Instagram：閱評流

作者Youtube：Culturebeathaha閱評流

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流「每週一篇」· 樂評】忍心讓鄭融淪為《13樓的大笨象》嗎？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！



即睇 【01眾樂迷專屬頻道】