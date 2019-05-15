【金曲獎】陳奕迅再度入圍最佳專輯　率DUO Band團隊衝出香港

台灣音樂盛事《第30屆金曲獎》入圍名單今日出爐，其中陳奕迅最新專輯《L.O.V.E.》入圍年度專輯獎，由盧凱彤作曲的《海裡睡人》入圍年度歌曲獎，以及王雙駿憑《L.O.V.E.》專輯入圍最佳專輯製作人獎，Eason And The DUO Band團隊入圍三個獎項成績令人鼓舞。Eason興奮回應表示：「太不可思議了！！！極大的榮幸能夠入圍。我代表The DUO Band感謝所有肯定我們、與我們一起享受過L.O.V.E.的人。太！棒！了！」而且Eason有機會繼去年《C'mon In~》後，再下一城拿下年度專輯獎。

《第30屆金曲獎》入圍名單今日出爐，陳奕迅憑專輯《L.O.V.E.》入圍年度專輯獎，他興奮表示：「太不可思議了！」(資料圖片)

陳奕迅與DUO Band團隊不單入圍金曲獎，早前更在被喻為「金曲獎前哨戰」的「十大專輯暨十大單曲」中，Eason成為首次憑廣東專輯在這個頒獎禮中奪得「十大專輯」以及「十大單曲」的香港歌手，打破台灣樂壇的傳統。當時Eason回應表示感動得快要哭出來，難怪今次入圍金曲獎，他會形容是不可思議。

由盧凱彤作曲的《海裡睡人》入圍年度歌曲獎。

點擊重溫《海裡睡人》MV精彩畫面(按圖放大)(MV截圖)

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今屆金曲獎，亦有其他香港歌手入圍，包括：林憶蓮的《沙文》、何韻詩與閃靈合唱的《烏牛欄大護法(望天版)》入圍年度歌曲。岑寧兒憑《Nothing is Under Control》入圍最佳專輯製作人獎，並且與林憶蓮共同競逐最佳國語女歌手獎。

岑寧兒與林憶蓮共同競逐最佳國語女歌手獎。(資料圖片)

《第30屆金曲獎》入圍名單：

《 年度專輯獎 》：

最佳國語專輯獎入圍作品

最佳台語專輯獎入圍作品

最佳客語專輯獎入圍作品

最佳原住民語專輯獎入圍作品

L.O.V.E. = 愛－陳奕迅

《 年度歌曲獎 》：

《烏牛欄大護法(望天版)》－閃靈、何韻詩

《海裡睡人》－陳奕迅

《玫瑰少年》－蔡依林

《沙文》－林憶蓮

《十七》－S.H.E

《新寫的舊歌》－李宗盛

《浪流連》－茄子蛋

《 最佳國語男歌手獎 》：

謝震廷

Leo王

柯智棠

李榮浩

ØZI

《 最佳國語女歌手獎 》：

艾怡良

孫盛希

岑寧兒

蔡依林

林憶蓮

《 最佳作曲人獎 》：

陳綺貞

艾怡良

蔡健雅

李榮浩

鄭宜農

入圍《第30屆金曲獎》的香港歌手及音樂人(按圖放大)(資料圖片)

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