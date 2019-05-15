【金曲獎】陳奕迅再度入圍最佳專輯　率DUO Band團隊衝出香港

台灣音樂盛事《第30屆金曲獎》入圍名單今日出爐，其中陳奕迅最新專輯《L.O.V.E.》入圍年度專輯獎，由盧凱彤作曲的《海裡睡人》入圍年度歌曲獎，以及王雙駿憑《L.O.V.E.》專輯入圍最佳專輯製作人獎，Eason And The DUO Band團隊入圍三個獎項成績令人鼓舞。Eason興奮回應表示：「太不可思議了！！！極大的榮幸能夠入圍。我代表The DUO Band感謝所有肯定我們、與我們一起享受過L.O.V.E.的人。太！棒！了！」而且Eason有機會繼去年《C'mon In~》後，再下一城拿下年度專輯獎。
《第30屆金曲獎》入圍名單今日出爐，陳奕迅憑專輯《L.O.V.E.》入圍年度專輯獎，他興奮表示：「太不可思議了！」(資料圖片)
陳奕迅與DUO Band團隊不單入圍金曲獎，早前更在被喻為「金曲獎前哨戰」的「十大專輯暨十大單曲」中，Eason成為首次憑廣東專輯在這個頒獎禮中奪得「十大專輯」以及「十大單曲」的香港歌手，打破台灣樂壇的傳統。當時Eason回應表示感動得快要哭出來，難怪今次入圍金曲獎，他會形容是不可思議。
由盧凱彤作曲的《海裡睡人》入圍年度歌曲獎。
點擊重溫《海裡睡人》MV精彩畫面(按圖放大)(MV截圖)
今屆金曲獎，亦有其他香港歌手入圍，包括：林憶蓮的《沙文》、何韻詩與閃靈合唱的《烏牛欄大護法(望天版)》入圍年度歌曲。岑寧兒憑《Nothing is Under Control》入圍最佳專輯製作人獎，並且與林憶蓮共同競逐最佳國語女歌手獎。
岑寧兒與林憶蓮共同競逐最佳國語女歌手獎。(資料圖片)
《第30屆金曲獎》入圍名單：
《 年度專輯獎 》：
最佳國語專輯獎入圍作品
最佳台語專輯獎入圍作品
最佳客語專輯獎入圍作品
最佳原住民語專輯獎入圍作品
L.O.V.E. = 愛－陳奕迅
《 年度歌曲獎 》：
《烏牛欄大護法(望天版)》－閃靈、何韻詩
《海裡睡人》－陳奕迅
《玫瑰少年》－蔡依林
《沙文》－林憶蓮
《十七》－S.H.E
《新寫的舊歌》－李宗盛
《浪流連》－茄子蛋
《 最佳國語男歌手獎 》：
謝震廷
Leo王
柯智棠
李榮浩
ØZI
《 最佳國語女歌手獎 》：
艾怡良
孫盛希
岑寧兒
蔡依林
林憶蓮
《 最佳作曲人獎 》：
陳綺貞
艾怡良
蔡健雅
李榮浩
鄭宜農
入圍《第30屆金曲獎》的香港歌手及音樂人(按圖放大)(資料圖片)
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