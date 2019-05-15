【金曲獎】陳奕迅再度入圍最佳專輯　率DUO Band團隊衝出香港

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台灣音樂盛事《第30屆金曲獎》入圍名單今日出爐，其中陳奕迅最新專輯《L.O.V.E.》入圍年度專輯獎，由盧凱彤作曲的《海裡睡人》入圍年度歌曲獎，以及王雙駿憑《L.O.V.E.》專輯入圍最佳專輯製作人獎，Eason And The DUO Band團隊入圍三個獎項成績令人鼓舞。Eason興奮回應表示：「太不可思議了！！！極大的榮幸能夠入圍。我代表The DUO Band感謝所有肯定我們、與我們一起享受過L.O.V.E.的人。太！棒！了！」而且Eason有機會繼去年《C'mon In~》後，再下一城拿下年度專輯獎。

《第30屆金曲獎》入圍名單今日出爐，陳奕迅憑專輯《L.O.V.E.》入圍年度專輯獎，他興奮表示：「太不可思議了！」(資料圖片)

陳奕迅與DUO Band團隊不單入圍金曲獎，早前更在被喻為「金曲獎前哨戰」的「十大專輯暨十大單曲」中，Eason成為首次憑廣東專輯在這個頒獎禮中奪得「十大專輯」以及「十大單曲」的香港歌手，打破台灣樂壇的傳統。當時Eason回應表示感動得快要哭出來，難怪今次入圍金曲獎，他會形容是不可思議。

由盧凱彤作曲的《海裡睡人》入圍年度歌曲獎。

點擊重溫《海裡睡人》MV精彩畫面(按圖放大)(MV截圖)
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今屆金曲獎，亦有其他香港歌手入圍，包括：林憶蓮的《沙文》、何韻詩與閃靈合唱的《烏牛欄大護法(望天版)》入圍年度歌曲。岑寧兒憑《Nothing is Under Control》入圍最佳專輯製作人獎，並且與林憶蓮共同競逐最佳國語女歌手獎。

岑寧兒與林憶蓮共同競逐最佳國語女歌手獎。(資料圖片)

《第30屆金曲獎》入圍名單：

《 年度專輯獎 》：

最佳國語專輯獎入圍作品

最佳台語專輯獎入圍作品

最佳客語專輯獎入圍作品

最佳原住民語專輯獎入圍作品

L.O.V.E. = 愛－陳奕迅

《 年度歌曲獎 》：

《烏牛欄大護法(望天版)》－閃靈、何韻詩

《海裡睡人》－陳奕迅

《玫瑰少年》－蔡依林

《沙文》－林憶蓮

《十七》－S.H.E

《新寫的舊歌》－李宗盛

《浪流連》－茄子蛋

最佳國語男歌手獎 》：

謝震廷

Leo王

柯智棠

李榮浩

ØZI

最佳國語女歌手獎 》：

艾怡良

孫盛希

岑寧兒

蔡依林

林憶蓮

最佳作曲人獎 》：

陳綺貞

艾怡良

蔡健雅

李榮浩

鄭宜農

入圍《第30屆金曲獎》的香港歌手及音樂人(按圖放大)(資料圖片)
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