【何韻詩．喜歡喜歡你】喜歡一個人其實很簡單　自娛就好

很久沒有寫這個系列，早前（5月21日）是黃偉文的50歲生日，就想不如從他過往的詞作當中，挑選一首自己很喜歡的作分享；又剛好最近染上了日劇《四重奏》的「劇毒」，看着滿島光飾演的阿雀，如何暗戀自己喜歡的對象，很自然地想起了這首歌。

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喜歡喜歡你，頗堪玩味的歌名。說起來，第一次認識到這首歌，也是從黃偉文的Facebook專頁，其發帖上如此寫着：「最好的情歌都應該像兒歌，簡單真摯。」點進帖文下方的連結，然後，一聽就愛上這首以暗戀為題材的歌。

雖然廣東歌談暗戀的也不少，但大部分都是從「有口難言」的角度來寫，或是喜歡的對象有另一半，或因各種理由而不敢表白，歌裏的主角總是顯得悶悶不樂，能夠做到的就只有將心意藏起，在遠處鬱鬱寡歡地祝福喜歡的人。

//喜歡你 純屬想喜歡你

我不祈求 完全的得到你//

然而，這首歌卻是截然不同的感覺。那份輕快歡愉和自得其樂，正如Wyman（黃偉文）所說，是最「簡單真摯」的情感。喜歡一個人，本來就是這麼簡單。沒有祈求完全地得到你，沒有預期可不可收成，即使只是種「私家娛樂」，即使只有自己明白的滋味，能在當中得到娛樂，已經足夠。

這種情感，在看到《四重奏》裏的阿雀，如何對待自己喜歡的對象時，很容易就將兩者連上。對阿雀來說，喜歡一個人並不代表要跟他發展，單相思就已來得剛剛好，即使是沒有去成的旅行，也足夠成為回憶的部分。無須別人知道，只要在旁邊偷偷看到自己喜歡的人，與他喜歡的人有所互動，亦會感覺欣慰。

對阿雀來說，只要能在旁邊偷偷看到自己喜歡的人，與他喜歡的人有所互動便感欣慰。（《四重奏》劇照）

//可不可收成 並沒預期

精彩的是我怎喜歡你

曾多麼多麼甜蜜地 偷看着你//

從來，單戀都是一個人發的夢，註定不會開花結果。那麼，暗戀者的心意可以安放到哪處？劇裏的老伯伯也有如此問道，阿雀這般回答：「我的心意很懶地隨處滾動；但穿白色衣服吃拿玻里意粉時，那個人經常會在我身邊，替我穿上圍裙，這樣，我就能努力了。」

阿雀的單戀是「忘記了自己有多喜歡」的喜歡。（《四重奏》劇照）

//喜歡你 純屬想喜歡你

我不祈求 完全的得到你

有個暗戀對象 亦總算運氣//

這種「忘記了自己有多喜歡」的喜歡，就連老伯伯都打趣說「被閃到了」。「有個暗戀對象，亦總算運氣」這句歌詞，彷彿唱出了阿雀的心聲。當暗戀往往帶着一份無奈和哀傷的感覺，這首歌和阿雀的心態，卻映襯出它另一面的美。

未必每個人也認同這種對待感情的做法，看着阿雀流露的笑臉，也許會覺得她沒必要這樣做；不過，這就是阿雀。每個人，每件事，每段關係，大概都有種剛剛好的狀態。誰能保證走在一起，就代表是個美好結局？喜歡你，純屬想喜歡你，僅此而已。

阿雀「簡單真摯」的喜歡，雖知道不會開花結果，「有個暗戀對象，亦總算運氣」。（《四重奏》劇照）

最近再聽這首由何韻詩主唱的舊作，又想起些另外的事情，歌者本身的經歷好像又替歌曲賦予另一重意義，尤其當那邊的台灣通過同志婚姻合法化時，這邊的香港卻有國泰男拖男廣告被禁。其實，天下間的所有愛情，不論明戀或暗戀，從來沒有性別的界限，只要是自己喜歡的，每個人都有對其動情的專利。喜歡一個人，本該如此簡單。

所有愛情，從來沒有性別的界限，每個人都有對其動情的專利。（網絡圖片）

當然，最終告白會否跌進的高橋一生飾演的家森所說的「單戀S.A.J.法則」（喜歡（日文すき羅馬拼音為「Suki」）、多謝（日文ありがとう羅馬拼音為「Arigatou」）、說笑（日文じょうだん羅馬拼音為「Jyoudan」）），只換來對方一句「多謝你」，就得看各自的造化了。

家森所說的「單戀S.A.J.法則」，告白只換來對方一句「多謝你」。（《四重奏》劇照）

《喜歡喜歡你》 主唱：何韻詩│填詞：黃偉文│作曲：英師傅

作者簡介：過路人

作者Facebook專頁：講樂．過路人

作者Instagram：cantokid1412

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【小小戀歌101】喜歡你，純屬想喜歡你」​】

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