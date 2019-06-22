徐天佑奀星論感動網民：出道前一晚我同監製講，會如常拖女友出街

徐天佑於社交平台發表「奀星論」，以出道的愛情故事去解釋外來壓力如何影響一個人的「自我」。 (徐天佑Facebook擷圖) 近日「逃犯條例」在社會上的討論氣氛越趨熱烈，不少藝人也有就事件在社交平台上暗暗發聲表態。男子組合Shine成員徐天佑，因早前將Facebook頭像轉為黑色，表示哀痛，繼而引來網民留言挑機：「奀星做乜轉頭像」，對此天佑亦霸氣反擊：「關你叉事。」 對於網民的攻擊，天佑昨日又於社交平台上次發文，以「奀星」為題分享了一些從未提及過的故事，獲大量網民力撐。

在這篇「奀星論」當中，天佑提及：「奀星、明星、大星、巨星都係一個大眾幻覺。我記得入行第一首歌，派台前一晚，我同監製講我之後會如常拖住我女朋友周街逛。點知首歌一出街第二日，我就同記者講我冇拍拖，人類總會喺龐大外在壓力之下自然地放下自我。」他示意人在不同階段，也會因當時的恐懼或外在壓力而忘記「自我」，到他朝又會因其他問題而不斷重複這過程。

對Shine了解不深的樂迷，大概也沒想像過原來天佑如此敢言。 (徐天佑Facebook圖片)

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如果時間能重來，我不知道徐天佑會否改變當日的主意，跟記者曝光自己的戀情，跟情人在街上來一場光明正大的戀愛。不過憑今次發聲一事來看，徐天佑的確放下了對「星」身份認同的執著，亦正好印證了去年Wyman為Shine填詞的一首作品《不怕》。

《不怕》歌詞這樣寫道：「身邊太多恐嚇 它只怕你不怕。」其實整首歌亦仿似今次事件的寫照，作品早於一年多前經已推出，但黃偉文的一字一句卻仿似是神預言般，道出不少網民心聲：「若已不可講價 去打一架」、「世界太可怕便強大到 學會不怕」、「勇氣說穿了是無辦法也得招架」、「平民被迫變作俠客也一下」。其實除了《燕尾蝶》之外，Wyman真的為Shine寫出了不了警世作品。

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