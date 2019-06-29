【金曲獎2019】水晶唱片創辦人撐反修例　任將達：香港加油！

台灣第30屆金曲獎頒獎典禮今日舉行，在頒發「特別貢獻獎」時，由台灣著名唱片店「水晶唱片」的創辦人——任將達擔任頒獎嘉賓，他一上台便說嚴肅地說了一句：「香港加油！」引起現場一片歡呼聲。

台灣著名唱片公司「水晶唱片」的創辦人任達致辭時，嚴肅地說一句：「香港加油！」(影片截圖)

任將達致辭中還提到1989年柏林圍牆倒下、六四天安門事件、鄴南榕民主抗爭事件，現場歡呼聲此起彼落，更有網民形容這是「核彈級」發言。隨後得獎者「黑名單工作室」上台，眾人沉默高舉紙牌及拉白布代替發言，白布寫上「我在亞洲 我反美帝」。

黑名單工作室在台上高舉「我在亞洲 我反美帝」白布。(影片截圖)

任將達致辭全文：

我只有90秒時間來榮耀「黑名單工作室」跟那個時代，所以場面話就允許我免了。

1989年柏林圍牆倒塌、六四天安門事件、鄭南榕民主抗爭，黑名單工作室《抓狂歌》發行，這一年世界很努力的走向更自由、民主的新秩序。但這片土地威權依舊，恃傲不退。

戒嚴後的言論自由，民主進程，尚在黑箱嚴密檢控中，黑名單工作室不畏此流，他以歌曲《民主阿草》奏起民主進行曲。以台北帝國警剔資本的思緒，以 《新莊街》讚頌本土的美學。《抓狂歌》顛覆了音樂服務政令的保守過往，開啟了流行音樂獨立自主的新紀元，《搖籃曲》以母親的包容對失序的競爭社會，苦口婆心並提醒要珍惜台灣的多元文化價值。