黃耀明何韻詩批評譚詠麟雙重標準：當你踏進這個公園已經非常政治

立法會議員何君堯昨日(6月30日) 在金鐘添馬公園發起支持警察執法的集會，譚詠麟、鍾鎮濤、陳欣健以及陳百祥亦有出席。譚詠麟上台致詞時表示自己不想談政治：「警察哥哥，你哋辛苦晒。我唔識用粗口講，但係我可以用我哋言語表達，就係，如果再咁落去，香港係冇得救。因為執法人員咁樣俾人攻擊，全世界都未見過。如果大家去過世界各地，睇睇其他國家嘅暴動，係真真正正示威嗰啲俾人扑頭。嗰啲唔好再講，太血腥啦。只能夠講一樣嘢，希望我哋家和萬事興，好冇？我哋繼續支持警察！再咁搞落去呢，冇人可以管治到香港，唯有請一個人出嚟，我話嘅！就係叮噹，同埋大雄，攞個法寶袋出嚟，唯有係咁㗎啫。」

譚詠麟、鍾鎮濤冒雨出席集會，並在台上發表撐警言論。（01直播擷圖）

前輩級人馬現身發言，令音樂界亦有如一個尋常家庭般，出現兩代人的對立，黃耀明及何韻詩亦有在社交平台上先後發言。黃耀明雖然未有指名道姓，不過亦明顯是回應譚詠麟的發言，黃耀明文中指出：

「1. 不想談政治？當你踏進這個公園，踏上這個舞台就已經非常政治，何況你不談政治，政治會找上門，所以不要掩耳盜鈴，自欺欺人。

2. 法治的社會不單是靠警方維持，警方只是執法機關；法治是一個獨立公正的司法系統，其核心是獨立公正的法院審訊。警察有過大的權力或濫用權力，香港將會變成一個Police State警察社會，然後就變成極權統治，跟法西斯一樣。

極！度！危！險！」

黃耀明指出，雖然譚詠麟發言時表明不想談論政治，不過出現在撐警集會這個行為上已「非常政治」。 (黃耀明Facebook6擷圖)

何韻詩亦表示一直不想點名批評同行及前輩，但對於雙重標準的做法感到難以容忍。 (何韻詩Facebook6擷圖) 及後，何韻詩亦支持黃耀明的說法，她又批評譚詠麟雙重標準： 「老實講，我其實一直都對所謂「同行」所謂「前輩」比較忍讓，始終都叫做同一個界別，就算點俾記者問，點嬲都好，都盡量唔想點名批評。 但原來荒謬只會更荒謬，墮落原來可以如此沒有盡頭，唔可以出聲支持嘅，有苦衷嘅，算，我可以諒解。 但要走上台聲援再向弱者踩多幾腳嘅呢啲，絕對不能容忍。一個二個雙重標準，什麼「不談政治」？當年無利益衝突就高調支持北京學生，去跑馬地表現悲壯；過咗三十年時勢唔同喇，而家你地自己屋企有事啊，要你地支持學生就懶高尚「不談政治」，極權要你地低頭就乖乖站台？一知半解、睇咗幾條片就覺得掌握真相嘅人，你地無資格批評我地嘅年輕人。 你地催眠到自己，都說服唔到真正嘅香港人。」

1989年，香港藝人發起《民主歌聲獻中華》聲援北京學生，當時譚詠麟曾演唱《傲骨》為北京示威學生打氣。當年，譚詠麟亦在專輯《忘情都市》中推出作品《你知我知》，詞人林振強在歌詞中譜上一句「若是問我可否將所想的封鎖，就像問我絲巾可否包一堆火」，以示對當時政權的不滿。

時至今日，譚詠麟的作品似乎亦逐漸軟化，去年與年青創作人合作推出專輯《音樂大本型》，當中一首《廢青》以說教形式鼓勵年青人勇於追夢。當時他為新歌作宣傳，曾寄語年青人不要輕言放棄：「一定要立場堅定、目標正確，不要輕言放棄，相信你係得嘅！」更示意「廢青」與「傑青」其實只是一線之差。