盤點Sony Walkman 40年進化史　7、80後一定做過「Dup碟」呢件事

相信看過《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)的影迷，都記得電影中星爵用來聽《AWESOME MIX VOL.1》的Walkman。電影上映後，這個比手掌略小的長方形盒子再度風靡一時！雖然今時今日聽音樂「易過借火」，但40年前想隨時隨地聽歌，卻是「難過登天」。

1979年前，想隨時都能聽音樂的話，就得扛著笨重的錄音機到處走。直到Sony推出第一部Walkman，亦即是星爵在電影中所用的Sony TPS-L2 “Walkman” Cassette Player，從此改變了大家聽音樂的方式。

想不到星爵也是Sony Walkman的用家。(《銀河守護隊》電影截圖)

星爵所用的是第一代Sony TPS-L2 “Walkman” Cassette Player。(《銀河守護隊》電影截圖)

當時Sony創辦人之一，井深大因為業務繁重，常常要到處公幹，喜愛音樂的他不管走到哪裡都會扛著笨重的TC-D5卡式磁帶錄音機。直到一天他終於對此事厭倦，不想再當「搬運工人」，便忽發奇想要求公司音響部將記者用的小型錄音機「新聞人」改造，在確保良好音質的條件下，推出了第一代Walkman。

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Sony對Walkman的外型設計十分執著，同時做到兼顧性能和人性化的設計。手掌大小的體積便攜性高，用家帶上耳機後，便能「與世隔絕」。Walkman的出現，改變了聽音樂的方式和整個音樂產業。1998年，全球人口約59.61億人，而Walkman的總銷量超過2億5000萬部，即平均每24個人，便有一人擁有Walkman。

2000年初，mp3音樂格式和互聯網興起，雖然Walkman也嘗試迎合市場，推出線上音樂商店PlanetMG，但音源數量少，以及其專用格式「ATRAC3」的限制下，市場熱度亦逐漸消退。加上此時Apple已在Steve Jobs的構想下推出iPod，記憶體容量大、支援mp3音樂格式及創建了專屬的線上音樂商店iTunes。iPod不出兩年便成功攻下全球市場，更取代Walkman成為全球最受歡迎的音樂播放器。

Apple創辦人Steve Jobs本身也是Sony的粉絲，十分欣賞Sony產品的美學設計和人性化設計。(Getty Images)

四十年來，Walkman的面世改變了聆聽音樂的方式，就連最大競爭對手Steve Jobs也是Sony的追隨者，亦有指Apple的產品設計亦有受之影響。Sony憑着對產品的堅持和執著，為音樂產業帶來變革。