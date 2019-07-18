【書展2019】何韻詩剖白抗爭路轉變　KOLOR出樂團書紀念成軍14年

第三十屆書展已經開鑼，不少作家都會趁着書展出新書，而今年樂壇亦有歌手進軍文壇，何韻詩推（HOCC ）出了文字作品《當你仍在這裡》，同時於書展中率先推出《One The Pulse Of 我們正在》演唱會專輯。此外，KOLOR出版了他們的第一本書《THE KOLOR BOOK VOL.1》，並於20日於書展進行簽書會。

近年，何韻詩十分熱衷於參與社會運動，亦相當敢言地在不同平台上表態。除了早前參與台灣音樂人《撐》的音樂創作外，這次也在書展出推出新書《當你仍在這裡》。她在Facebook中發文表示，在寫作途中遇上了突如其來的大型抗爭活動，把出書的進度和計劃都打亂了，更差點完成不了。但她後來又想：「不應該被別人（政府）的錯誤，讓自己的生活也一併吞走。」書中紀錄了在雨傘運動後的五年來，她對自己想法、抗議運動以至生活上的重新檢視，她認為應該把生活融入抗爭之中，才是走下去最持久的方法。

何韻詩在今年書展推出的新書《當你仍在這裡》。（何韻詩Facebook圖）

此外，她同時也在書展中推出《On The Pulse Of我們正在》2018演唱會專輯。在音樂裡，她希望歌迷多聆聽自己心底裡的聲音，或許能解開一起難題，並找到答案，並道：「或者有些東西我們失去了，但可能這都是一個機會令我們變成一個更好的自己。」

而KOLOR最近行程滿滿，除了即將於麥花臣開騷外，也推出了14年來第一本樂團書《THE KOLOR BOOK VOL.1》，內容兼顧了音樂性和故事性，除了收錄了9份樂譜外，亦有團員親自分享每首歌背後的創作故事、辛酸史和心路歷程，還有最重要的——他們玩音樂的初衷。此外，歌迷還可以透過50條趣味性十足的Q&A問題，去了解另一個面貌的KOLOR，像是團員之中誰最多話？誰是情聖？誰又是喊包？一一都能在書中找到答案！