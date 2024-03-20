金庸百年誕辰｜全港藝術展覽打卡熱點　跨世代重溫武俠經典

「有華人的地方，就有金庸的武俠」，金庸先生的武俠小說，是香港人的集體回憶，他對文壇的貢獻，成就永垂不朽的文學瑰寶。2024年適逢是金庸（查良鏞）先生的百年誕辰，特別舉行《俠之大者- 金庸百年誕辰紀念》，透過一系列集文化、藝術、創意、傳承、教育於一身的活動，向大師致敬。推介兩大必睇打卡展覽「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 江湖盛滙」及「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 任哲雕塑展」，讓不同世代、不同年齡的朋友，從展覽中回味武俠經典，透過多重藝文活動重新認識金庸筆下的作品人物。



3 月15 日是金庸先生的誕辰之日（農曆二月初六），當日於中環愛丁堡廣場舉行《俠之大者- 金庸百年誕辰紀念》開幕典禮，為為期六個月的一系列博物館及公共藝術展覽活動掀開序幕。而著名雕塑藝術家任哲先生，更將歷時4年創作心血、重量超過15,000公斤，共36尊金庸角色人物雕塑無償借予《俠之大者- 金庸百年誕辰紀念》系列活動，引領不同背景及年齡層的朋友深入金庸先生的武俠殿堂。香港特別行政區行政長官李家超先生為活動作開幕致辭：「香港是金庸武俠小說的誕生之地，而金庸的作品除了成為香港文化的一個金漆招牌，更成為了蜚聲中外的文化現象。金庸小說全球發行量數以億計，更被翻譯成韓、日、英、法等多種外語，成為世界了解中國文化的重要窗口。查良鏞博士創造的武俠世界，更蘊含深入人心的俠義精神。」

香港特別行政區行政長官李家超先生為活動作開幕致辭，並期望舉辦金庸文化盛事，會在香港以至全球華人社會再掀起一股「金庸熱」！

開幕典禮上舉行了查良鏞博士銅像捐贈儀式，銅像是雕塑家任哲先生為紀念金庸先生百年誕辰特別鑄造，將由香港文化博物館永久收藏，並向公眾免費展示。

活動啟動開幕式主禮嘉賓大合照

10雕塑助陣愛丁堡廣場 穿越時空參與江湖盛滙

「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 江湖盛滙」由即日至7 月2 日於中環愛丁堡廣場舉辦，免費向公眾開放。以維港作為背景，大家可以近距離欣賞由雕塑藝術家任哲創作的10尊金庸角色人物雕塑，包括小龍女、楊過、滅絕師太、周伯通、胡斐、范瑤、完顏洪烈、金輪法王、成吉思汗、郭靖，一睹人氣角色的風采，更可以與栩栩如生的雕塑打卡合照，重溫當年「電視汁撈飯」的情景。走進《射鵰英雄傳》的蒙古包，與一眾金庸迷穿越時空，多種語言聲音導航及擴增實境科技，讓你沉浸式體驗《射鵰英雄傳》的武俠世界，小說情境活靈活現呈現眼前。不要錯過場內的小說情景佈置及經典服裝造型，還原度十足，必定勾起大家的集體回憶。

《俠之大者- 金庸百年誕辰紀念》的後續活動非常豐富，包括聯動在機場、郵輪碼頭、港澳碼頭 、商圈、社區等公共地標，陸續展出金庸小說人物的藝術雕塑作品，以及由張叔平聯同奚仲文及文念中，及本地著名時裝設計師鄭兆良和鄧達智合作的金庸作品服裝展、鋼琴家陳潔的金庸小說作品名曲鋼琴表演、英皇娛樂藝人街頭音樂表演（Busking）、Italian Library HK 意大利文讀書會、博物館文化講座、弱勢社群學生導賞團等多元藝術及教育活動，促進中外文化藝術交流，呈現由公私營合作、聯動全港不同地區、不同文化界別的金庸文化盛事，不單讓市民能更近距離接觸文化藝術，引領年輕一代傳承文學經典及金庸先生的俠義之心，讓更多海外旅客瞭解金庸小說所承載的深厚中華文化底蘊，更鼓勵旅客遊走香港各區。

場內設有設計靈感來自《射鵰英雄傳》的蒙古包，為大家帶來沉浸式體驗。

22 人物雕塑傾囊而出 香港文化博物館傳承俠義

自問熟讀金庸著作，對其筆下人物瞭若指掌的朋友，就要到沙田香港文化博物館「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 任哲雕塑展」。亦不妨安排親子活動，讓新生代認識金庸經典，傳承俠義，細意欣賞由雕塑藝術家任哲創作的22 件金庸經典作品人物雕塑，深入詮釋俠義精神，包括《神鵰俠侶》的楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》的郭靖、黃蓉、歐陽鋒、王重陽、洪七公、一燈、黃藥師、《笑傲江湖》的東方不敗、任我行、令狐冲、任盈盈、風清揚、《倚天屠龍記》的張無忌、四大法王——金毛獅王、紫衫龍王、白眉鷹王、青翼蝠王，及《天龍八部》的蕭峯、虛竹、段譽。現場還會展出珍貴的藝術家雕塑手稿，讓大家了解背後的創作過程，加上沉浸式數碼體驗和專題講座，為一眾入場人士帶來獨特而新鮮的感受。

「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 江湖盛滙」

開放日期︰即日至 7月2日

開放時間︰上午10時至晚上10時

由4月1日起，逢星期一（公眾假期除外）休息

入場費用︰免費

地點︰中環愛丁堡廣場

「俠之大者 – 金庸百年誕辰紀念 · 任哲雕塑展」

開放日期︰即日至 10月7日

開放時間︰星期一、三至五 : 上午 10 時至下午 6 時

星期六、日及公眾假期 : 上午 10 時至晚上 7 時

星期二（公眾假期除外）休館

入場費用︰免費

地點︰香港文化博物館

活動詳情：http://www.jinyong.hk

(資料及相片由客戶提供)