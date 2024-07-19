沙田好運中心變潮食樂園「為食LUCKY Cats」打卡位、遊戲推介

正式宣布沙田變身潮食樂園！因為沙田好運中心升級工程完成，有超過20間超人氣環球餐飲品牌進駐！當中包括本地特色手工意大利麵餐廳「Y Pasta」以及曾獲米芝蓮推薦主打上海菜的「豆漿大王」等等，沙田友從此有口福之外，臨近暑假商場更特別聯乘5位Hit爆社交媒體的本地插畫家推出《為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！》企劃，用場內美食加上「LUCKY」精神創作出不同風格「為食LUCKY Cats」讓大家勁打卡之外，更有派逾萬份禮品及餐飲禮遇等著大家拎！以下即為你介紹場內打卡及遊戲區域，大家一於bookmark今個暑假同朋友去啦！



「LUCKY」精神「為食LUCKY Cats」吉祥物率先睇！

沙田友都可能有所不知，好運中心的英文名字「LUCKY」除了直接表示幸運以外，每個字母更分別代表一個美好願景：「Love」（友愛）、「Unexpected」（驚喜）、「Cheerful」（開心）、「Kinetic」（活力）和「Yummy」（美味），今次5位本地人氣插畫家就為此配搭場內美食設計出不同「為食LUCKY Cats」，當中包括大愛PiPi手捧甜品、鍾意同朋友打邊爐嘅驚喜厚面子、笑喵喵大麻成為大家呈獻「港式碟頭飯」、好動DD大推嘅手工扁意粉及識食肥蛙最愛嘅日式料理。

5隻「為食LUCKY Cats」更於7月14日已快閃沙田婚姻登記處、沙燕橋、沙田中央公園、車公廟、沙田文化博物館及好運中心，與大家率先見面打卡，相信大家在沙田各個地方都可以感受到「LUCKY」精神！

必去場內6大打卡位勁玩+抽獎 同場加映：為食週末市集

走入全新升級的好運中心，就有限定「為食LUCKY Cats打卡專區」等緊你，一次過與5隻「為食LUCKY Cats」留影！另外可以勁玩「為食LUCKY Cats互動專區」一系列互動遊戲，當中首推「喵LUCKY抽卡賞」測試你的是日幸運指數，更有機會獲得聯乘版插畫家手繪卡。同時亦有大型貓爪機「喵LUCKY夾夾樂」及「喵LUCKY DRAW」等遊戲，大送逾萬份驚喜禮遇，更會於場內立體投影專屬於你的LUCKY Cats！

靚靚打卡位數之不盡：

今次好運中心更聯同插畫家推出獨家盲盒及購物車，隨機抽出一隻「為食LUCKY Cats」，這個破天荒聯乘系列絕對值得收藏！加上LUCKY Cats 期間限定店，有3位本地插畫家將發售其人氣角色限定貨品，以及5米高「笑喵喵大麻成」吉祥物充氣裝置會驚喜現身戶外平台，現場即scan成為如心賞新會員即賞你電子現金券，現場由打卡、玩樂、抽獎、購物以至美食都令人目不睱及，你又怎可以錯過？

而且「為食週末市集」更有逾30檔人氣美食及特色市集攤位等你來發掘！更多活動詳情大家密切留意華懋集團商場 Chinachem Malls Facebook專頁發布消息啦！

《為食喵集合～喵LUCKY都畀晒你！》活動詳情：

日期： 2024年7月18日至9月1日

時間： 上午10時至晚上9時

地點： 好運中心L3

（資料及相片由客戶提供）