房協中秋「家」年華！重現舊屋邨　細味鄰里情

中秋節除了賞月、吃月餅，想過得特別一點，不如一齊重溫昔日屋邨既熱鬧又溫馨的節日風貌！香港房屋協會（房協）位於油麻地駿發花園的房協展覽中心期間限定「變身」為「月滿好時光 鄰里共團圓」『家』年華。場內神還原經典屋邨遊樂場，年代感滿滿，絕對是一家大細盡情玩樂的好去處！為期八天的活動預計將吸引約4,000人次參觀，即睇四大「打卡」位！



神還原屋邨水磨石滑梯 尋回昔日街坊人情味

今次『家』年華的佈置極具懷舊氣息，展覽中心的入口是融入獅子山及中秋元素的特色拱門，設計帶出房協「創建宜居．永續共融」的願景，月兔則伴隨1.4米高的月亮登場，而全場最吸睛的，必定是重現屋邨遊樂場的懷舊場景打卡位！經典的水磨石瀡滑梯、鐵管攀爬架，是一代人的集體回憶，彷彿回到童年時於公園玩燈籠的日子，不但勾起昔日美好回憶，也讓年輕一代感受到濃厚屋邨情懷和社區凝聚力，一家大細跨代同樂。

中秋主題拱門配搭懷舊屋邨遊樂場，打造充滿香港情懷的打卡場景。

2.3米高燈謎彩樹 猜中即送懷舊燈籠

中秋節怎少得燈籠？場內設有一棵2.3米高、掛滿彩色燈籠的「永續之樹」，大家可一邊拍照，一邊挑戰猜燈謎，猜中即可獲贈懷舊燈籠乙個 （數量有限，送完即止）。另一邊的許願燈籠牆則讓大家寫下中秋祝福或屋邨生活點滴，與街坊分享昔日中秋過節的溫馨時光。許願後更可獲扭蛋代幣，扭出微型懷舊生活物品，為中秋體驗增添趣味。

燈謎彩樹及許願燈籠牆，讓市民猜燈謎、寫祝福，仲有懷舊扭蛋等你發掘。

中秋限定環保工作坊！傳承非遺工藝及推廣可持續理念

想親手製作別具意義的中秋手作？就不能錯過『家』年華期間舉辦免費中秋環保工作坊，一起推動可持續的節慶理念。每日下午3時及晚上8時各設一場，每場約45分鐘，利用竹片、麻繩等天然物料編織小船燈，體驗傳統工藝，或用環保物料自製創意萬花筒，亦有透過鏤空玻璃紙及燈光投影製作的星空燈籠，將中秋手作帶回家，為家居增添節日氣氛。

參與工作坊親手製作竹織小船燈、創意萬花筒及玻璃紙星空燈籠，既應節又環保。

每日限額！首100名入場免費送社企月餅

中秋佳節當然要分享甜蜜喜悅！今次『家』年華特別準備了小心意，每日首100位入場人士，均可獲贈由本地社企「糕點時光」製造的月餅乙個。「糕點時光」致力保存傳統糕點文化，並聘用金齡婦女以新穎手法創作特色糕點，推動長者再就業及本地飲食文化保育。月餅不但應節好味，背後更帶出社區共融的心意。

除了中秋限定展區，可同時參觀房協展覽中心內的恆常展區，全方位認識房協工作。

房協展覽中心「月滿好時光 鄰里共團圓」『家』年華

活動日期：2026年9月18至25日

開放時間：中午12時至晚上9時

地點：房協展覽中心（九龍油麻地眾坊街3號駿發花園地下E舖）

費用：免費入場，毋須預約

中秋限定工作坊

活動時間：每日下午3時及晚上8時，每場約45分鐘

報名：經房協展覽中心網站或致電2217 8383預約

（資料由客戶提供）