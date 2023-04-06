ARTE M全新演繹壯麗自然景觀 打造沉浸式數碼藝術體驗

去年10月，於韓國大受歡迎的沉浸式數碼藝術博物館ARTE MUSEUM以特展形式進駐K11 HACC，設特別展覽ARTE M HONG KONG，館內貫徹ARTE MUSEUM主打的自然元素，以「永恆的自然」為主題，融合數碼科技及藝術概念，打造特別的視、聽、嗅覺多重感官享受。展覽備受港人歡迎，日前（4月1日）亦更新5大新展品，盼以簡單、直接的形式，與大眾一同感受大自然的純粹和美態。香港的ARTE M未來更將於11 SKIES變成永久展館，為大眾帶來更具本地特色、更豐富優質的藝術體驗。

攝影：陳葦慈



限定展覽吸逾7萬人次 光影效果x感官體驗 獲大量港人「打卡」

自開幕至今，ARTE M HONG KONG共吸引逾7萬名訪客，並獲大量正面迥響，不少到訪的港人均指展覽光影效果吸引，而以動態的形式欣賞花朵、動物、海浪等自然景觀，加上香氣陣陣飄來，現場更被種種大自然環境聲音環繞，彷如置身於壯麗的自然景觀之中。如此嶄新的感官體驗，引來不少人慕名而來「打卡」留念。ARTE M 由世界級數碼創意設計公司d’strict打造，其CEO 李誠浩（Sean）喜見展覽反應熱烈，並留意到香港人熱衷於接觸、欣賞新藝術作品，不但願意花更多時間探索，更樂於與朋友分享、上載至社交平台，相較韓國人較內儉的性格，Sean指香港人於藝術參與上更積極主動，而大型藝術展覽如Art Basel亦選址在香港，足證香港的藝術氣氛十分濃厚，「香港是個有趣的城市，而香港人亦對新藝術持開放態度，喜歡新潮的作品。再者，新藝術展覽、藝術館或畫廊也常常在這裡開辦，令這個城市充滿創意、獨特的構思。」Sean說。

館內的作品視、聽效果相當震撼，如綻放的鮮花彰顯強大的生命力，而巨浪翻騰、拍打的聲音也令人彷如置身海岸般，近距離觀看這些自然景觀。

5大新作4.1登場 貫徹大自然概念 讓大眾坦然感受自然之美

展覽讚聲不絕，而在4月1日開始， ARTE M HONG KONG亦帶來5個全新作品，分別為：AURORA BEACH（極光海灘）、WHALE（巨鯨）、FLOWER WISTERIA（紫藤）、FOREST（森林）和LOST TUBE（消失的泳圈）。「我們的創作概念大多源於大自然，故會有花、森林、瀑布、日、月或星等元素。我明白許多時候大眾參觀藝術館或當代畫廊時，即使讀了描述，也未必易於理解作品。選擇大自然主題的原因，是我期望可容易讓大眾了解，也適合任何國藉、任何年齡的人士－－他們無須讀任何文字，就可純粹地感受我們所呈現的效果和訊息。」Sean著重參觀者能在舒適、放鬆，無須過份思考的狀態下欣賞藝術作品，而自然景觀往往最能引起共鳴。

即看4月1日起推出的新展品：

d’strict x K11打造ARTE M永久展館 以香港景觀為藍本 創作特色展品

展望2024年，d’strict 將與K11進一步合作，於K11集團負責營運的全港最大型一站式遊樂零售商業新地標11 SKIES中，設立近3萬呎的ARTE MUSEUM常設展館，是現時特別展覽的約4倍。 Sean指這是打入大灣區市場的重要一步，他看準香港的地理優勢和受衆特色，更發現d'strict的藝術發展理念和11 SKIES主打娛樂零售的定位不謀而合，故促成合作契機：「香港機場是著名的世界交通樞鈕，匯聚各地遊客，加上港珠澳大橋有助連繫大灣區西部，不少內地遊客亦喜歡到香港旅遊，相信這可吸引更多人參觀ARTE MUSEM展覽，同時成為打入大灣區的重要據點。」

現時展覽館仍在籌備階段，Sean透漏每個場館的情況和硬件條件不同，因此ARTE MUSEUM一向沿用的視覺創意與多元數字媒體技術，亦須因應場地的高度、大小、形狀而調整，目前團隊仍在構思當中。至於展品，除了挑選韓國本地受歡迎的展品並帶到香港展出，Sean預期作品將融入香港特色，他預告或採用香港的標籤性建築物或景色為題材，如維港夜景、天壇大佛等，讓港人能一眼認出這片成長地，增加親切感。如同ARTE MUSEUM於韓國濟洲島、江陵等地的展館同樣，盼可活生生地呈現當地的名勝和特色。Sean深信，這類沉浸式數碼藝術體驗能為推動、普及藝術發展帶來正面影響，令更多人可享受其中。

爲了慶祝全新作品展出，ARTE M HONG KONG現正推出限時票價，詳情及購票：https://artem-hk.artemuseum.com/。

d’strict CEO 李誠浩（Sean）期望於11 SKIES設ARTE MUSEUM永久展館後，可於建設風格和作品上注入更多本地元素，並吸引更多人場參觀。

（部分相片由d’strict提供）