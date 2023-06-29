周末好去處|粉嶺舊高球場免費開放 7.1「粉嶺同樂谷」必玩4大活動

今個周末，想好與子女、另一半或朋友去哪玩了嗎？炎炎夏日，當然要親親大自然！為慶祝香港特別行政區成立26周年，逾百年歷史的粉嶺舊球場將免費開放！舊球場在當天下午會化身成「粉嶺同樂谷」，舉辦一系列的動靜皆宜的活動！現場不但有專業教練指導高球、木球技巧，就連刺激的戶外活動如Zipline、攀樹都有得玩！玩完一身汗，亦可親親太自然到古樹群探秘，認識本地稀有樹種，或與小馬、烏龜、蝴蝶拍照留念，現場更有一系列絕美的自然景觀「打卡位」，有得玩又有得影！不但無須入場費，更有免費接駁巴士接送返地點和港鐵站，十分方便。以下立即為你介紹4大必玩活動！



1／專業教練教打Golf 一家大細齊鬥波

來到國際級球場，當然要學打波！活動當日有專業高球教練駐場指導，一對一教授基本打球技巧和姿勢，不論一家大小抑或三五知己，都可以齊齊發掘揮桿潛質，感受高球的樂趣！

活動現場有專業教練傳授打Golf的技巧和正確姿勢，大家可一嚐高爾夫球的樂趣。

2／野外運動挑戰 必玩攀樹、木球、Zipline

學完打Golf還未夠喉，還有一系列的野外運動，小朋友「放電」一流！現場特設木球、攀樹等活動，讓你大展身手。而因應舊球場內種植多種樹木，樹木拓展學會的專業樹藝師更設計了多項刺激好玩的康樂活動！包括康樂攀樹、三角床、林間飛渡（Zipline）等，一邊玩，一邊更有樹木專家進行樹木導賞，寓保育於娛樂，小朋友便能了解珍惜樹木的重要性。

除了高爾夫球和木球，現場連Zipline和攀樹都有得玩，十分刺激。

3／近距離接觸小馬 尋找稀有蝴蝶

來到郊外，怎少得了與動物接觸？當日4至6時，將有一群可愛小馬到會場與大家一同玩樂，並拍照留念。而聚居於球場的還有非洲盾臂龜和不同品種的蝴蝶，大家可以欣賞各種稀有的蝴蝶品種如虎斑蝶、裳鳳蝶等等，上一門生態考察課。

到時大家可近距離看小馬和非洲盾臂龜，並拍照留念。

球場內有不少稀有的蝴蝶品種聚居，如虎斑蝶（左）和裳鳳蝶 （右），大家不妨尋找一下牠們的蹤跡。

4／珍貴古樹群漫遊 捕捉絕美「打卡位」

舊球場不但面積大，更被多種珍貴本地古樹環繞，猶如走入神秘的世外桃源般。沿途細看，不難發現罕見的黃牛木林和極度瀕危的野生中國水松、細葉榕及樟樹等。球場內其他位置如小山丘、羊腸小徑、古樹群、荷花池等都是的絕美「打卡位」，十分值得欣賞。

除此之外，若喜歡夜行探索，香港哥爾夫球會亦於舊球場1 號至3 號洞設「夜行徑」，每天晚上5 時至9 時開放。當日活動結束後，「夜行徑」將照常開放，有興趣的你要留意了。

古樹群加上湖邊美景，「打卡」一流。

香港哥爾夫球會同樂日

＊溫馨提示：按照活動當天的天氣，可自行攜帶足夠食水和防曬用品或雨具。入場人士可自備水樽進場，場內設加水站。

＊惡劣天氣特別安排：如3 號或以上熱帶氣旋警告信號／紅色或黑色暴雨警告信號生效，「攀樹體驗活動」將取消；如8 號或以上熱帶氣旋警告信號／紅色或黑色暴雨警告信號生效，「香港哥爾夫球會同樂日」將取消。

更多活動資訊，可參閱「香港哥爾夫球會同樂日」官方網頁。