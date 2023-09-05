食辣關注組｜召喚全港辣友！挑戰K11 Art Mall 6大激辣體驗區

近年麻辣鍋、麻辣涼拌食店越開越多，零食以至拉麵的食品只要推出激辛口味就會成為受追捧熱話，證明香港人嗜辣指數不斷上升！K11 Art Mall由即日至9月10日就為大家帶來全港首個辣文化體驗展－「倒瀉咗支辣椒油」，設有6大辣之體驗區，召集全港各路辣友一起挑戰及認識各種世界級辣度，及解辣方法！以下立即為你取得至辣情報，推介必試體驗！



「激辣證物室」見識全球最致命辣椒！

平常大家吃過最辣的辣是怎樣的辣？辣度其實可以量化為「史高維爾辣度單位」（SHU），普通辣椒的 SHU 就介乎於10,000之間，而「激辣證物室」就為大家準備好地獄級的辣椒跟大家見面，其中「巧克力哈瓦那辣椒」（Chocolate Habanero）辣度就是577,000 SHU，另外「X辣椒」（Pepper X）更是普通辣椒的318倍，由死神椒的創造者花近10年時間培植出來，誤食可能導致過敏性休克，如果未見過，真是枉稱自己是辣友！

「辛辣之解剖」聞出多層次火熱辛辣味！

地獄級辣椒就只宜遠觀，「辛辣之解剖」就讓大家接觸較「親民」的辣椒。透過氣味裝置即時感受本地醬料專獄家李錦記辣醬的火辣程度，考考大家嗅覺，分辨一下大辣蝦米辣椒油、麻辣紅油辣醬、蒜蓉辣椒醬、是拉差辣椒醬、秘製麻辣雞煲醬等5款精選辣醬不同的風味。

「辛辣探測儀」分析你身體潛在辣度！

究竟你食得有多辣？「辛辣探測儀」將會透過體溫探測儀，以熱感探測判斷你在嚐辣的熱度，更會因應你的個人辣度，推薦3款不同的「友」手工啤酒為你消暑解辣！當中包括「發燒友」（Pale Ale)、「最佳損友」（Tangerine IPA）及「波友」（Lager），款款爽口，「唔辣得都飲得」！

「辣人資料庫」取得辣人認證！

做完探測，就可以直接到「潛在辣人測試」，試食3款不同辣度豬肉乾，選出你想挑戰的辣度，以獲取辣人認證貼紙！最後更可以拍下辣人即影即有證件相及獲取你的辣人認證檔案，成功登入「辣人資料庫」為自己名留「辣」史！

最後大家記得去「緊急解辣區」，了解更多解辣冷知識為下一次至辣挑戰做好準備，大家更可從4款清新爽甜維他新鮮茶的鮮甜去中和辣度！

K11 Art Mall全港首個辣文化體驗展－倒瀉咗支辣椒油

日期：2023年8月3日至9月10日

時間：12NN 至 9PM

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下中庭

價錢：免費

*必須登記成為KLUB 11 會員，並以「K11 HK」App 換領電子優惠券換取「友」手工啤酒及維他新鮮茶

（資料及相片由客戶提供）