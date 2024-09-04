英國A-Level放榜港狀元獲4A*　愛探究時事赴英讀預科入牛津政哲經

英國高考（A-Level）於8月中放榜，被譽為「神奇四校」之一的牛津國際學院 （Oxford International College，OIC）公布最少有兩位來自香港的學生考獲4科A*成為狀元，五位香港學生成功考入牛津或劍橋大學。



Julian是牛津國際學院的4A*狀元之一，數學、經濟、地理及化學科均取得A*。他於香港完成中五後，就到該校修讀為期兩年的英國A-Level課程，最後獲得牛津大學神科哲學、政治學及經濟學課程（Philosophy, Politics and Economics，PPE）取錄。他指，當年選擇到英國牛津國際學院升讀預科的原因之一，是相信英國A-Level比起應考DSE更容易入讀心儀的外國大學，而且學校配套有助考入世界頂尖學府。



喜歡探究時事新聞立志讀PPE 從學院特別課堂學習應對大學面試

Julian因為興趣而以哲學、政治學及經濟學課程為目標，赴英入讀牛津國際學院修讀預科課程後，成功以狀元成績入讀牛津大學政哲經課程。

Julian一直對香港及世界新聞感興趣，喜歡深入討論不同命題，因此以入讀人文學科之中最頂級的哲學、政治學及經濟學課程為目標。他當時透過英識教育接觸到牛津國際學院後，就決定報讀該校預科課程，認為是最有助他達成目標的升學途徑。

談及考獲狀元的過程，Julian指關鍵之一是學校選科靈活，讓他可以按自己的長處選科。其二是學校為他設定與升學目標相符的目標成績，並且安排每周小測助他掌握個人學習的進度。他亦指英國上堂時，老師鼓勵討論同表達意見，有助提升他的批判思維及表達能力。

Julian又提到，學校為他準備大學面試提供許多實用建議，助他達成夢想。例如當他向學校表達入學志願後，校方即建議他多閱讀不同範疇的書籍擴闊視野。另外，他自12年級的2月起已經開始準備面試，學院即每周安排不同的面試預備課、論文訓練班及辯論學會，讓他習慣大學入學面試的形式和環境，直言是OIC比其他學校做得更好之處。

外國升學專心讀好理科 學習以說話回答邏輯問題準備大學面試

Lucas的興趣是數理科目，認為到英國牛津國際學院升學有助鑽研數理知識，而且採取小班教學，有更多機會與老師交流。

牛津國際學院另一位英國A-Level 4科A*港生狀元Lucas，於物理、電腦科學、數學、及高等數學中取得A*的佳績，順利入讀劍橋大學電腦科學系。他自小對數理科目深感興趣，初中時就讀港島區傳統名校，隨後他選擇到牛津國際學院修讀A-Level課程。他表示，香港公開試課程中，學生需同時兼顧核心科和選修科，難免分心，而到英國升學，就讓他有更多時間和空間，專注地學習數理科目。

Lucas稱OIC提升了他對數學的興趣，因為該校的數學老師皆為牛津大學博士畢業，課堂上除了教授考試範圍的內容，更會引導學生探討較高難度的數理概念，甚具挑戰性。另外，學校採用小班教學，師生比例為1：15，讓他可以與老師有更深入的互動交流機會。

大學入學面試方面，他坦言自己擅長數學，喜歡探究邏輯思維，但平日以文字答題為主，當面試時需要即場口頭作答，對他來說還是有一定難度。不過，學校老師安排了培訓，教授各種面試技巧，讓他掌握了如何應對面試官，並能完整地表達自己的想法。

他又稱，劍橋大學在收生時會同時考慮申請人的成績及對相關科目的熱忱。英國高考課程讓他有更多空間，可以專心撰寫電腦程式，並將成果加入個人陳述內容中，藉此展現自己對該科的興趣。此外，校方還會給予改善建議，增加他獲大學錄取的機會。

OIC校長：成績印證學校能夠幫助學生升學

牛津國際學院校長Andrew Gillespie指出，學校來自香港的學生成績突出。

牛津國際學院校長Andrew Gillespie表示，學校於本年度A-Level取得優秀成績，過半學生考入英國G5大學（劍橋大學、牛津大學、帝國理工學院、倫敦大學學院和倫敦政治經濟學院），其中來自香港的學生成績更是突出。他認為，學生成績證明校方嚴格的學術計劃及個人指導有助學生達到入學目標，亦感謝所有教職員的辛勤工作。

英識教育執行總監陳思銘指，今屆應考英國A-Level的香港學生曾經歷疫情，但成績並無受影響，並對於有英識學生考獲狀元佳績更是感到興奮。他引用數據指，學生大學選科不一定只考慮醫科、法律系或其他「搵食科」，選擇化學、PPE或其他STEAM學科將來亦具內備多元出路。