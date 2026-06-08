從留學生到升學顧問　助學子規劃海外升學路　全方位點對點支援

出國留學既是跳出舒適圈、開拓視野的重要一步，亦意味著學生需要面對離鄉別井與文化適應的挑戰。若能有具經驗者在旁引導，往往能減少摸索過程中的迷惘與挫折。AYF 耀鋒國際教育創辦人陳廷鑑及蔡柏衡，正致力擔當這樣的角色。憑藉自身豐富的留學經歷及教育顧問經驗，他們為學生規劃海外升學路向，協助本地家庭，提供類似父母的一個角色，為同學在學校生活及讀書方面得到相應的支持，讓學生即使身處海外，仍能在需要時獲得適切協助，逐步融入當地生活。



AYF 耀鋒國際教育創辦人陳廷鑑

自小已有獨自出國經驗的陳廷鑑，亦非常了解小朋友的思鄉之情，與家長可能會出現過分顧慮、放不開的感受，這些了解與共鳴為他日後從事海外升學事務建立了重要的基礎。至中學時期，他赴英國入讀寄宿學校，密集而充實的校園生活令他慢慢適應當地節奏。他觀察到：「當你開始享受學校生活中的每一個小片段，離鄉別井的感覺自然會慢慢淡化。」

靠自身歷程 理解家長與學生需要

這些親身經歷，讓陳廷鑑更能理解家長的顧慮，亦對學生在海外升學過程中面對的困難與迷惘產生共鳴。不過，他坦言自己最初並未打算投身教育行業。「我喺大學讀書期間，有位從事教育工作的朋友問我認唔認識英國頂尖寄宿中學，想了解有冇機會同佢哋合作開設分校。」這次契機，促使他走訪多間英國學校，並參與不同商業會議，親身接觸由學校策劃、落地營運到教育投資的整個流程，同時認識到多所學校創辦人及其全球分校的營運團隊，從而開啟其教育顧問之路。

在他看來，升學與選校不僅關乎學術成績，更是學生建立國際視野及人際網絡的重要起點。因此，他與拍檔共同創辦 AYF 耀鋒國際教育，致力提供點對點、全方位的海外升學支援服務。由前期了解學生及家長的期望與發展方向、制定升學策略、選校及背景提升、報名申請，以至簽證辦理、銀行開戶、監護人及寄宿家庭安排甚至將來就業規劃等，協助學生順利適應海外生活，均由團隊一手跟進；同時亦會定期追蹤學生學習進度，並提供線上學術支援。

此外，AYF 亦強調服務透明度，設有清晰的服務清單，讓家長可按實際需要選擇項目，毋須綑綁式購買整套方案；相關收費及申請流程均公開透明，家長亦可透過網站隨時掌握院校申請進度，提升整體信心與保障。

非入學就算 為留學生銜接海外生活

陳廷鑑強調，不少升學機構的服務往往止步於「成功入學」。「好多機構做嘅係『搵到學校就完』，學生一獲取錄，責任就結束，但我哋唔係咁。」他指出，團隊更重視學生抵達海外後的實際適應與支援，即使遇上突發情況，同事有時需要在凌晨三、四點接聽家長或學校來電，亦會即時跟進。

為了提供更到位的支援，AYF分別在英國、香港、新加坡及美國設立團隊。「點解我哋喺唔同地方都有分公司？就係確保同學去到外國讀書，無論遇到咩問題，我哋都有人喺當地即時幫手。」無論是身體不適，抑或學校出現緊急情況，當地團隊均可迅速介入處理，而非被動等待。

AYF耀鋒國際教育創辦人陳廷鑑（右）、蔡柏衡（左）

蔡柏衡補充，AYF同時為剛到海外的留學生提供半年至一年的學術追蹤服務。蔡柏衡舉例，各地家庭與學業制度或體系或存在差異，不少留學生或會面臨適應能力上的問題，例如「在中國內地等地方若有截止日期，在截止日期前大家都一定會知道；但到英國有時候可能真的不一定會被告知，也讓學生很常就會錯過了截止日期。」蔡柏衡表示，AYF會為這些學生提供支援，教授學生該如何適應當地生活，並提醒他們該將重心放在哪些方面。

蔡柏衡續指，不少留學生在畢業後一至兩年時間會選擇留在當地，亦會加入成為AYF的駐守海外的工作人員，慿藉他們貼地的親身經驗，亦能為剛到留學生提供貼切需求的援助。

陳廷鑑強調他們服務理念並非單純「為學生配對學校」。「所有嘢我自己親身行過，所以我哋唔係『賣學校』。我一直主張係『人揀學校』，而唔係『學校揀人』，同埋我哋會陪學生行完整條路。」他亦寄語有意出國的學生勇於嘗試：「放膽去試，跌多幾次自然會識行。學校本身就係學習嘅地方，犯錯唔緊要，最重要係你願意嘗試，同時走出去，擴闊自己嘅國際視野。」

設點深圳 推動雙向發展布局

AYF 早前於深圳設立據點，正式進軍粵港澳大灣區市場。陳廷鑑表示，選擇深圳作為公司第五個重要據點，旨在將「港式點對點服務」引入內地，讓更多家庭接觸高質素且具系統性的海外升學支援。他指出，內地家庭對海外升學的需求日益增加，而深圳作為區內樞紐城市，不僅地理位置便利，亦有助提升服務覆蓋面。「我哋希望將香港一直以來重視嘅個人化服務模式帶入大灣區，令更多內地家庭可以享受到更貼身、更透明嘅升學支援。」同時，對於部分已移居香港或經常往返兩地的家庭而言，深圳據點亦提供更靈活的對接渠道，方便溝通與協調。

此外，在內地設立據點亦有助提升整體營運效益。透過優化人手及資源配置，機構能有效降低營運成本，並將相關成本優勢回饋至服務價格，讓不同地區的家庭均能受惠，進一步提升服務的可及性與競爭力。

AYF早前於深圳設立據點，正式進軍粵港澳大灣區市場。

展望未來，陳廷鑑與蔡柏衡期望藉深圳據點進一步拓展業務版圖。在持續深化海外升學顧問服務的同時，亦積極延伸至更多教育相關產業，包括投資學校及學生公寓、舉辦遊學團，以及透過參與大灣區及內地教育展，加強與當地院校的合作與對接。

陳亦指出，留學市場具備雙向流動的潛力，除了協助本地學生走向海外，如何將優質海外學生引入香港升學，同樣是未來發展的重要一環。因此，在拓展業務的同時，團隊亦會繼續鞏固香港作為對外窗口的角色，維繫與國際院校的緊密聯繫，確保升學資訊與學校網絡保持最新及全面。他期望，香港與深圳兩地據點能形成協同效應，在「協助學生走向世界」的基礎上，進一步參與教育產業上游發展，推動更全面的國際教育布局。

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