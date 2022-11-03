升學專家批港人英國留學數宗罪　騎牛搵馬式報校令學校大失預算

近年不少港人移民英國，並安排子女入讀當地學校。英識教育創辦人陳思銘指出，近年愈來愈多港人騎牛搵馬式報讀學校，最常見的情況是一旦獲學費較便宜的公立學校取錄後，即突然從原有私校轉校，礙於當地法規令學校無法再收生而大失預算。

他透露，面對上述情況，當地已有私校考慮提高取錄港生的取錄門檻，甚至向持BNO簽證的學生收取報名行政費或加重退學罰款。



現時不少香港家庭以BNO簽證移居英國，這些家庭的子女可以本地生身份，報讀學費較便宜的公立學校。陳思銘表示，部份港人在當地採騎牛搵馬式報校策略，而根據他的統計，2022年有25%港生因獲公立學校取錄而放棄私立學校學位，部份人更是在學期中突然退學。

升學顧問中心英識教育創辦人陳思銘表示，因應近日連串情況，海外升學查詢急增。（資料圖片／吳煒豪攝）

由於英國學校每年的學額有上限，若學生開學前夕或中途突然轉校，學校無法重新招生，影響學校行政和財政安排，令學校大失預算。他批評，這種「騎牛搵馬」的做法極為影響英國學校對香港學生整體印象，並透露有私校針對情況正考慮提高港生的取錄門檻，甚至向持BNO簽證的學生收取報名行政費或加重退學罰款。

他續稱，英國學校一般要求學生需要提早一個學期提出退學，否則會沒收一個學期的學費及留位費，總數約港幣6萬元，不過部份家長會以學校出現歧視、欺凌行為，甚至指學校教學上「貨不對辦」，希望校方能豁免退學罰款。他認為，再爭拗罰款只會更影響學校對港人的觀感。

有家庭預算不足 要求私校減收學費

除了中途退學，陳思銘亦觀察到其他現象，例如有港人家庭預算不足讓子女在私校完成學業，但一廂情願地認為到埗後能中途轉讀心儀的公立學校，結果一直未獲公校取錄，手上資金又將近用完，於是要求學校減收學費或提供資助。

家長電郵轟炸催回應 數個家庭共用地址

另外陳思銘引述英國學校招生官指，部份香港家長透過電郵或電話不斷催促學校回覆，甚至有家長連發過百封電郵「轟炸」，或向校方職員施壓，聲言若再收不到回覆會向校長投訴。此外，有英國私校發現數個港人家庭填報同一地址，揭發這些家庭為了報讀區內學校，假扮居於該區。

陳思銘表示，擔心上述情況影響日後港生赴英升學，提醒家長若有意退學應盡早通知學校，讓學校有足夠時間應對，同時，應該理解並融入當地文化，給予合理時間等待學校回覆，不要每件事都以香港的標準來批判英國人，「玩爛香港人招牌」。