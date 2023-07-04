德國升學攻略丨德文2特點考起香港人　點學更易上手達留學要求？

【德國升學 / 海外升學】生活成本低、學費低廉、容許留學生合法打工及畢業生就業率高四大優點，令德國成為新興熱門留學國家，但德文往往成為港人到當地升學、移民的最大挑戰。究竟德文是否如外界所說難學？有意升學又應該如何準備，才能更快達到相關語文要求？下文為你逐項拆解！



德文與英語最明顯的2個不同之處，在於德文名詞共有3種「語法性別」，以及擁有共28個字母。（資料圖片/GettyImages）

德文源屬印歐語系，與英語最明顯的2個不同之處，在於德文名詞共有3種「語法性別」，分別是陽性（der）、陰性（die）及中性（das），擁有共28個字母。這2個特點令不少學習德文的人於發音及背誦生字時也遇到不少困難，亦令德文被喻為世界10大難學語言之一。

練習德文時間成學習關鍵

事實上語言學習的關鍵與日常投放的時間、聽覺記憶以及語意理解有極大關係，而德文與英文大約有4成用字相似，對港人來說部分字詞並不陌生，若能投入時間學習，自然熟能生巧。加上近年德文於香港逐漸普及，目前至少有19間本地中學提供德語課程，而坊間的學習教材及娛樂材料的選擇亦見增加，令德文成為愈來愈多香港學生選擇學習的外語。

DSE學生赴德升大學需考獲B2或以上程度

以DSE畢業生為例，要到德國升讀預科或大學，必須要達到德文B2或以上的程度，即能以德文作基本溝通。雖然德文是在德生活不能缺少的技能，留學生也毋須擔心初到埗、德語仍未流利的適應期，因當地教育制度早已要求學生學習外語，大部分居於城市的德國文均能以英語溝通，一般衣食住行不成問題。

到德國留學必先學好德文，一般來說，留學生在德國花約1年，德文水平便可從零基礎達致B2級的合格成績。若有意日後到德國發展的年輕學生，可考慮於高中開始赴德國留學，提早在當地打穩德語基礎。

要到德國升讀預科或大學，必須要達到德文B2或以上的程度，因此若有留學打算，語言能力是必備一環。（資料圖片/GettyImages）

有移民公司設德文班 4個月修畢A2德文課程

為了協助將到德國留學的學生準備當地生活，有移民顧問公司會提供由德國人教授、共100小時的德文預備班，協助學生於約4個月內修畢A2程度的德文課程，並會加入德國生活貼士及當地文化等課題，以便學生更易適應在德生活。

與此同時，現時坊間不難找到免費的德語教材及娛樂，若學生於課外時間能花時間接觸德文相關材料，例如教授文法的網上影片、歌曲或電影等，加上訂立清晰的目標，相信在學習德文時就能更易上手。

德語程度可分為A1至C2級，當中以A1為最低、C2為最高，有關級別是根據《歐洲共同語言參考標準》而設定。（資料圖片/GettyImages）

根據德國文化機構、舉辦官方認證德語考試的歌德學院香港網頁資料，德語程度可分為A1至C2級，當中以A1為最低、C2為最高；級別是根據《歐洲共同語言參考標準》而設定，分別代表應用德文的各級能力，例如A1至A2屬「能初步運用德語」、B1至B2屬「能依照自己的意思講德語」，而C1至C2屬「能駕馭德語」。

德語考試包括閱讀、聽力、寫作和口語一共4項考試，考生需要閱讀文章再回答問題、根據題目和要求撰寫文章、按聽到的錄音回答問題，以及在小組中就指定題目與其他考生交流，展示會話能力等等。各級德文考試所需時間不同，題材及要求亦會按程度而有所調節。

DSE學生德國升學基本要求：

香港文憑試成績：4科主科及2科選修科至少考獲3級或以上

語文能力：德文程度達C1可直接升讀大學，否則須考獲A2並報讀預科學院

預計成本：6至8萬歐元（已包括預科學院學費及整個大學階段之生活費）



前往德國升學需要達到一定成績及語文能力要求，部分專科更要通過特定測試或獲得資格，升學及移民顧問滙德環球有限公司專營德國移民及一條龍升學服務，亦提供學生學習交流團舉辦服務，如對德國升學有興趣，或有任何相關疑問，可按此了解詳情。



German Life Global LTD. 滙德環球有限公司

電話: +852 2335 5799

WhatsApp：6886 2566

網址：www.germanlifeglobal.com

Facebook專頁：www.facebook.com/germanlifeglobal

Instagram：www.instagram.com/germanlifeglobal

YouTube Channel：www.youtube.com/channel/UCuFvhspPXCvWRNvrjBs5s4Q