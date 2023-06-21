新特蘭大學香港分校｜一校多區跨國學習　體驗英國生活文化

大學不僅是追求學識的地方，同時是發掘人生方向的地方，但究竟要在港升學或是到外國留學，卻是不少學生的煩惱。在港設立分校的英國學府-新特蘭大學（University of Sunderland in Hong Kong）提供3年制（榮譽）學士學位，讓學生在港修讀第一年課程後，可選擇到英國完成餘下課程。畢業生葉穎姸（Wing）先後於新特蘭主校和香港分校就讀，期間更把握機會到倫敦Gap Year一年，兼職打工同時探索英國不同地方。她直言「一校多區」跨國學習體驗不但能擴闊自己的眼界，同時亦能體驗到不同地方的文化，確立自己未來的發展方向。



新特蘭大學「一校多區」跨國學習體驗 一個學位滿足本地升學和海外留學

DSE放榜將至，各位考生對大學生活定必有一番憧憬，或許有不少同學對外國升學感到興趣，但因為學費或成績等阻礙，而打消此念頭。其實在港升學和外國留學可以同時存在，而這便是新特蘭大學香港分校（University of Sunderland in Hong Kong）的3年商業及管理（榮譽）學士學位，因為在「一校多區」跨國學習體驗計劃下，學生於香港分校完成第一年課程後，可選擇到英國校園完成第二至三年的學業，既能感受到外國留學的生活，同時能減輕學費上的負擔。

在「一校多區」跨國學習體驗計劃下，學生於香港分校完成第一年課程後，可選擇到英國校園完成第二至三年的學業。

舊生親身體驗港、英兩地文化

新特蘭大學香港分校員工Wing是學校舊生，獲得國際旅遊及款待管理（榮譽）學士學位的她當初先於新特蘭主校讀畢第一年課程，再返回香港完成餘下的學業。就香港和英國的分別而言，她形容道：「香港當然是以讀書為主，生活是其次，而且有家人照顧。英國則是相反，生活為先，而且要學識照顧自己，熟習一個人生活。」至於新特蘭主校和香港分校的差別，Wing坦言在於學習環境：「雖然香港是以英語授課，但新特蘭主校是全英語的學習環境，老師和同學來自五湖四海，一切都要用英語去交流。」

Wing（左二）在新特蘭主校完成第一年課程。

Gap Year體驗英國工作文化 發掘未來發展方向

其實在完成第一年新特蘭主校的課程後，Wing選擇於英國Gap Year一年，然後才回港完成餘下的兩年學業。在這一年間，Wing一邊兼職打工，一邊探索英國的不同城市。由於她當時就讀旅遊及款待，所以便透過中介公司尋找相關的酒店兼職，亦曾於珍珠奶茶飲料店打工。

在校園以外，Wing打工時亦要長期以英語跟外國人士溝通，所以她直言自己的英語在Gap Year時進步神速。至於在工作環境上，Wing更直言英國的職場文化：「我當時的同事都十分友好，非常願意幫助和教導我，亦更有同理心。」

Wing完成學業後，恰好遇上疫情，輾轉打過幾份工後，她發現新特蘭大學進行招聘。在學校代表的邀請及面試後，於2022年3月成為首位重返母校做全職工作的香港分校畢業生。再次接觸英國的職場文化後，Wing更確定自己喜歡這裡的工作模式：「英式的工作文化真的十分友善，甚至到現在仍可以在家工作。我現時主要負責處理學生查詢，工作性質類似顧客服務，亦是有助於我之後的工作發展。」

Wing（前排左二）在新特蘭大學香港分校出席開幕禮與同事們的大合照。

她補充：「現時學校設有Sunderland Futures計劃，能為提供就業機會，以及就業技能提升和支援。此外，學校每年都會舉辦舊生聚會，就算大家已經畢業，學校仍會幫助大家處理學歷證明等文件，提供足夠的資源。」

學費有資助 學歷要求彈性處理

香港分校現時開辦的課程以商科為主，教材由英國主校提供，學歷符合英國國家資歷架構（Regulated Qualifications Framework）的嚴格標準，獲世界各國政府和企業認可。此外，香港分校的三年全日制（榮譽）學士課程的總學費僅港幣21萬元，本地學生更可申請學生資助事務處的「擴展的免入息審查貸款計劃」。

至於DSE成績要求方面，即使學生的中文、英文和數學等必修科成績未如理想，只要其他學科成績合計的總分數達入學要求，便可入讀三年制（榮譽）學士一年級。就算成績未符合資格，亦可先修讀一年制的英國商業國家高級證書（Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Business），以銜接學士二年級，同樣可以跟隨英國學制，於 3 年內完成（榮譽）學士課程，獲頒發等同於新特蘭大學本校的學位。

新特蘭大學將於6月27日舉辦3年全日制（榮譽）學士課程簡介及校友分享會，並於7月19至22日舉行新特蘭大學香港分校DSE資訊周，透過講座或諮詢週即場報名，可申請港幣$10,000獎學金，而推薦朋友入讀更即享港幣$3,000獎金，有興趣的你記得出席了解更多！

3年全日制（榮譽）學士課程簡介及校友分享會

日期：6月27日

時間：晚上7時至8時

報名網站：bit.ly/468mVzt

新特蘭大學香港分校DSE諮詢週

日期：7月19至22日

時間：早上10時至黃昏6時（7月19至21日）、中午12時至下午4時（7月22日）

報名網站：bit.ly/46d8gDe

3年制（榮譽）學士學位課程資訊：bit.ly/3Xe5gSU

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