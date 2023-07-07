DSE 2023｜劍橋牛津學生義助基層報讀英國名校　分享入讀兩大關鍵

DSE文憑試將於7月19日放榜，為協助文憑試考生和家長預備放榜，《香港01》於7月3日至23日舉辦「線上教育及職業博覽」，涵蓋升學、就業兩大範疇。博覽將舉辦十多場線上講座和研討會，邀請不同院校代表介紹各類型課程、以及一眾升學專家分享本地及海外升學、就業，生涯規劃等實用資訊。除此以外，「線上教育及職業博覽」亦會提供各類型課程、升學就業的相關文章，方便一眾文憑試考生在放榜前規劃前程。



一班來自香港的牛津及劍橋留學生組隊成立「昇普計劃」，為有意投考包括牛津、劍橋等英國名校的中五基層學生提供免費升學諮詢，並協助申請相關獎學金。今年為香港01「線上教育及職業博覽」擔任講座嘉賓的計劃外展部主管兼劍橋學生陳思言（Ethan），也是計劃受助人，在導師一對一傳授報讀攻略及協助申請獎學金下成功入讀劍橋大學，其後投身導師行列，他認為成功報讀除成績好外還有兩大關鍵，包括家庭經濟及個人特質，報讀港生絕不能忽略。



立即參加線上教育及職業博覽

陳思言表示，昇普計劃成立約7年，至今成功協助逾50名香港學生報讀牛津及劍橋等英國名校，成功率達20至30%。他自己亦正就讀劍橋大學人類社會政治學二年級，曾是計劃受助人。他指想升讀牛津、劍橋等英國最高學府，學業成績最重要，最好文憑試全科5級或以上，英文、數學及大學心儀學科相關的科目更必須要有5*。不過成績以外，理想「指路人」同樣重要。

陳思言到英國升學前就讀於荃灣官立中學，升中四時萌生赴英升學意向，但身邊沒有可以諮詢的人，而專業升學顧問諮詢費亦高達每小時2,000元，令他大感求助無門。幸其後獲「昇普計劃」就讀劍橋大學的師姐分享經驗，由教授面試技巧，幫忙修改報校自我介紹（Personal statement），到協助申請政府及不同機構的獎學金計劃等，獲得全方位的幫助，最終得償所願。

陳思言於升中四時萌生赴英升學意向，卻發現身邊找不到可諮詢的人，幸其後申請到「昇普計劃」，獲就讀劍橋的師姐分享經驗，終成功入讀。（受訪者提供）

報名技巧與申請獎學金同樣重要

要入讀英國名牌大學，陳思言指成績好是最重要的基本要求，導師分享報讀技巧時會同步協助同學申請由香港政府或商業機構提供的獎學金，因為全期學費連生活費，視乎不同學科，涉及金額達80萬至數百萬港元不等，不希望有參與同學成功入讀卻因家庭經濟問題而放棄機會。若遇有需要的同學，數千元的報名費昇普計劃成員也會盡力協助解決。

陳思言提醒，另一報讀關鍵是同學必須對所報學科有熱情，對相關課外知識有渴求，表現到個人發展目標清晰。另外，培養視野也相當重要，他指自己熱衷參與課外活動，累積經驗與人脈，從中培養自信及領導才能，又積極參與社會服務，這些經驗與體會，均是其入學面試中分享內容和加分位。

陳思言（右三）表示，昇普計劃的導師成員約有150人，會一對一為參與同學傳授報讀攻略及申請獎學金心得等。（受訪者提供）

劍橋面試一對二 與教授深談一小時

陳思言表示，申請入讀劍橋大學是以年計的長期作戰，期間除了好好讀書之外，他亦大量閱讀所報學科的課外資料，同步在師姐指導下學習面試及表達技巧。他認為過程中最難的一環是大學面試，當時兩名教授與他進行兩節合共一小時的面試，由淺入深引導他一同探討學科內容，亦引導他發表個人意見，挑戰甚大。

他表示，「昇普計劃」為有意投考劍橋、牛津等十多英國頂尖大學的中五生免費提供升學諮詢，內容包括一對一傳授報讀攻略及申請獎學金心得等。現時導師成員約150人，均是就讀牛津、劍橋的香港學生，全屬義務性質，計劃現時正接受報名，至7月底截止，名額大約100人。有興趣人士，可參考昇普計劃官網，了解詳情。