海外升學擔心無保障？三井住友保險海外升學保險全方位「保」住你

近年越來越多香港學生選擇到海外留學，但出遠門難免會遇到不同的意外和挑戰，所以出發前先做好準備才是萬全之策。三井住友保險一向鼓勵大家追求自己的夢想，因此亦設有海外升學保險，全方位為你提供傷病、財務和日常生活的保障，讓你能放心專注學業和享受生活。



遠赴海外留學要有一「保」

遠赴海外升學是不少學子的夢想，而追夢當然要專心致志地追，才能盡可能地達到目標。只不過，所謂意外即意料之外，一旦人在遠方毫無依靠時發生意外，恐怕大部分人都會感到十分慌張。為了讓各位海外留學生能好好專注學業和享受生活，三井住友保險就推出海外升學保險，全方位地保障你，就算不同意外出現，亦能即時撐住你渡過難關。

周全保障照顧你需要

人在海外留學，最擔心遇上不同的突發意外，小則跌傷、扭傷，重則惡劣天氣、地震等等的天災人禍是大家難以預料之事，因此三井住友保險海外升學保險就為你提供高達港幣1,000,000元的個人意外保障，令你就算出現意外亦不用過份擔心財務負擔。

此外，疫情過後，大家都再一次了解到病毒的可怕，若果人在外地生病，定必要再花一畢醫藥費，特別是遠赴海外留學，水土不服更是。海外升學保險就為你提供同樣高達港幣1,000,000元的醫療費用保障，包括海外住院或門診治療和回港覆診費用（包括中醫治療）。除此之外，個人意外保障及醫療保障均涵蓋業餘危險運動和活動，包括冬季運動、騎馬、滑水及水肺潛水等，讓你於課餘時間可安心盡情探索世界。你亦可選擇為每宗住院索償設定自負額，以獲保費9折優惠。如果預算有限，三井住友保險亦提供不設醫療保障的計劃，在你有限的預算內盡力提供最多的保障。

三井住友保險海外升學保險為你提供高達港幣1,000,000元的個人意外保障，以及同樣高達港幣1,000,000元的醫療費用保障。

為您到海外升學提供適切支援

學費是各位留學學生最為考慮的重點，動輒數十萬一年的學費並非一個小數目，若家中出現財務問題導致你未能繳交學費，留學夢便因而中斷。三井住友保險海外升學保險提供高達高達港幣300,000元的教育基金，保障你的學費來源，同時如果你取消學業或學業中斷，則會賠償未使用的學費、旅程和住宿按金。除此之外， 如果學校因為自然災害或按當地要求而強制停課（如傳染病），你亦可獲得高達港幣5,000元的學校停課津貼，全面保障你的上學財政。

全球緊急支援服務

未必每位留學生都在留學當地有照應，假如你在外地發生意外，除了金錢之外，有其他人能夠即時幫忙絕對是最理想的情況。三井住友保險海外升學保險為你提供全天候24小時支援熱線，既能進行全球緊急醫療運送和治療後送返原居地服務，亦能保障你因意外而須突然回港、恩恤探訪等費用。

由學費保障到全天候24小時支援熱線，三井住友保險海外升學保險一應俱全。

保障您的日常生活

要做到全方位保障留學生的生活，就當然要將日常生活亦列入保障範圍當中。三井住友保險明白留學生的個人行李和財物亦是所費不菲，例如智能電話、平板電腦、手提電腦等等，因此亦會保障意外遺失或損毀的個人行李和財物高達港幣20,000元。

三井住友保險海外升學保險的全方位保障，便是連你的日常生活亦列入保障範圍當中。

時間即是金錢，三井住友保險海外升學保險亦有行程延誤保障（包括升學旅程中的消閒旅遊），每6小時之延誤可獲賠償港幣300元，保障高達港幣3,000元，而額外交通費用和住宿費用就高達港幣5,000元。

三井住友保險海外升學保險，為你的留學生活帶來全方位保障，請即瀏覽官方網站了解更多：https://bit.ly/3qt0cOH。於9月30日前投保，更可享保費8折優惠。

以上内容及所列的產品特點只作參考用途，詳情請參閱保單條款及細則。

（資料及相片由客戶提供）