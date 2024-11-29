百川2024｜「全球南方」的任務——孫德剛：尋找朋友而非尋找敵人

11月23日，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院舉辦百川論壇——「第四屆中國外部環境的變化與評估：中國與全球大國關係」2024研討會。上海復旦大學國際問題研究院院長助理、中東研究中心主任孫德剛以「從區域南方到全球南方：中國與金磚國家合作對全球發展的貢獻」為主題，深入解析「金磚國家」在「全球南方」發展中的關鍵作用，及其面臨的挑戰與合作機遇。孫德剛表示，面對西方高築的排他性「小院高墻」，金磚國家需要跳出「零和博弈」的慣性思維，跳出「民主與威權」的話語陷阱，探討政治現代化的多元模式。而「全球南方」國家面臨的普遍任務，是尋找「朋友」而非尋找「敵人」，是關注「發展赤字」而非「民主赤字」。



作為全球南方的代表，金磚國家在全球人口、領土和經濟總量中的佔比顯著。其從金磚四國到金磚五國，再到「大金磚」，經歷了一個有序擴容的過程。孫德剛指出，金磚國家的快速發展和成員增加，使其經濟體量超過西方七國集團，標志著國際格局的重大轉變。

孫德剛分析了「金磚國家」在南方國家合作的主要形態從「區域南方」到「全球南方」這一演變過程中的作用。他指出，「大金磚」國家以金磚合作機制為抓手，發揮各自區位優勢，並以「大金磚合作」為平台，溝通上合組織、海合會、非盟和拉共體等南方國家組成的四個區域組織，帶動100多個南方國家的雙邊和多邊合作，從而實現從「區域南方」到「全球南方」的飛躍。

對於金磚國家合作的未來路徑，孫德剛提供了金磚國家在全球南方發展中的五點可行性思路：

第一，金磚機制不是反西方軍事聯盟，而是秉持開放地區主義精神的政治—發展集團。應堅持「多邊談合作、雙邊談落實」。

第二，沙特等國加入金磚合作機制，有助於金磚集團從區域機制變成全球機制，也有助於未來金磚同海合會、阿盟和非盟等其他全球南方區域組織建立更加密切的地區間合作機制。

第三，金磚擴容後，將進一步促進全球南方國家在經濟、金融、科技、全球治理和地區安全等領域的發展，從「想象的共同體」到安全共同體和利益共同體，建立更加密切的相互依賴關係。

第四，金磚國家可以圍繞能源、糧食安全、金融、科技、海洋、供應鏈、地區安全治理等方面開展南南務實合作。

第五，金磚機制要避免各種多邊機制的相互競爭和相互稀釋的問題，防止因「制度堆疊」而產生「制度過剩」，從而導致金磚合作機制的效率低下。