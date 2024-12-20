改革大辯論｜香港魅力何在？張炳良：非造作、生硬、複製內地城市

「香港的魅力何在——國人會以怎樣的香港為傲？我相信不是一個造作、生硬、複製內地城市的香港。」——曾任民主黨創黨副主席、香港教育大學校長、運輸及房屋局局長的資深公共行政學者張炳良，在《中英聯合聲明》簽署40周年之際（12月19日）於報章撰文，回顧國家和香港實踐「一國兩制」的曲折之路，並提出在「愛國者治港」新時代的三大改革挑戰：第一，維持怎樣的資本主義？第二，中央和港人如何共同治港？第三，在「融入國家」和「擁抱國際」之間，怎樣取得平衡、相輔相成？



1984年中英雙方簽署《中英聯合聲明》。（資料圖片/Getty Images）

40年前的12月19日，中英兩國正式簽署聲明敲定香港回歸。張炳良就此在報章發表《一國兩制之路不能停下來——中英聯合聲明40周年有感》一文，回顧這些年來的機遇和曲折。

「十年過程，由虛到實，尋求共識，協調各界利益。為維持視為行之有效的港式治理和自由經濟，政治體制保持行政主導，但加入循序漸進的選舉元素，其他主要制度及基本政策皆延續原制。」張炳良首先指出，如今有些新世代基於歷史認知不足，誤以為「一國兩制」是中英「談判」的結果；但實際上，這是中央自1979年後聽取各界意見所形成的突破性構思，並且以此為基本方針搭建框架、出台政策、制定《基本法》，才得以落實。他表示，這段來之不易的歷程，可見「中央不欲收回一個失去價值的香港」，「當年京港互動之頻仍、社會辯論之縱深、政治光譜各方籌謀香港未來之認真，今天或難以想像。」

「回歸後香港一直在變與不變之間徘徊。」張炳良的第二大感觸，是特區經過20年出現嚴重治理危機。他提到，首任特首董建華銳意改革，例如教育、醫療、科技、公務員等，但因利益矛盾處理不善，多以挫折收場；及後歷任特首亦曾思考經濟轉型，如曾蔭權放棄「積極不干預主義」，梁振英和林鄭月娥主張「有為政府」，可惜欠缺策略和手段，又受政治紛爭所纏，導致深層次矛盾累積。結果，香港不但未能順應國內國際之變而變，反倒陷於蹉跎，發展滯後。至於香港人所追求的「高度自治權」，也在國安立法失敗、分離主義冒起、顏色革命苗頭出現之下，迎來了中央強調「全面管治權」、修改選舉制度，從而整頓政治秩序——張炳良對此感嘆，「路徑本來不必然如此，惟泛民偏激追求虛妄，乃主因之一。」

「特區要能內地城市所不能、擴大國際化、融入國家發展大局，才能貢獻所長，符合國家最高戰略利益。」張炳良續指，踏入「二次回歸」的新時代，「愛國、國安、行政主導」這三條政治底線十分清楚，目的在於「均衡兼顧，回復活力的香港」，關鍵在於怎樣「治理」。事到如今，中央要求大力改革，而張炳良就此提出應該反思的三大改革問題：

第一，維持怎樣的資本主義？張炳良說，上世界的香港經濟奇蹟，有賴於管理創新、專業企業精神、中小企業拼搏敢幹；如今若要推行經濟改革、尋求區域定位，不能事事只靠北水，也不能全憑政府規劃指導，而要善用原本擁有的相對優勢，尋求更能符合「一國兩制」獨特性的「市場動力+政府推動」形態，方能既融入於國家，又有別於內地。

第二，中央和香港如何共同治港？「在社會主義的國家憲政下，香港的治理和法治體系既異於內地，也存互動及對接配合，不能與母體互為排斥，否則削弱一國兩制的可持續性。」張炳良認為，港式治理既應把傳承下來的英制本土化，亦應吸收內地和國際經驗予適應化。至於《基本法》規定的「普選」目標，他則冀支持民主的人多反思：未來的「普選」路線圖應該如何？怎樣體現五光十色的政治面貌？如何團隊不清一色的多元社會？

第三，在「融入國家」和「擁抱國際」之間，怎樣取得平衡、相輔相成？張炳良強調，國家所需要的香港，是一個站穩國家利益的前提下，面向國際、做好樞紐香港。「說到底，香港的魅力何在——國人會以怎樣的香港為傲？我相信不是一個造作、生硬、複製內地城市的香港。」他藉「在寧波，看見文明中國」這口號建議香港，應該勇敢擔當國家的「自由之都」，「讓世人在香港可看見中國最開放、自由、多元的一面。」