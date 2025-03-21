長和賣巴拿馬碼頭｜香港絕對不能當逃兵

李嘉誠這次不僅 「搶跑」 了，而且是當了逃兵。華人首富在決策長江和記實業（長和，CK Hutchison Holdings Limited）將包括巴拿馬運河（Panama Canal）等 43 個港口的資產出售給美資牽頭的財團時，不可能沒有考慮過國際時局與大國博弈環境下的這筆大買賣。

總有不少「富豪崇拜」心理的人替李嘉誠辯解，言必稱這是「在商言商」。事實上，很多跨國企業併購案例，一定是有政治力量介入，進行反壟斷或國家安全審查。所謂的「在商言商」，在重大國際交易中根本就是一個不存在的假議題，而且把商業問題政治化的，恰恰正是這幾百年一直高喊所謂「自由貿易」的歐美各國。當然，在這種大國博弈的時代，歐美國揮動着制裁、封鎖大棒已然成為常態，拿着「國家安全」的萬能理由強力介入商業交易的案例還少嗎？看看能決定全人類未來福祉的科技領域，美國究竟在幹什麼！

2025年3月13日，一艘美國海岸防衛隊船隻停泊在巴拿馬運河入口附近的海軍基地。（Reuters）

從商業賬面上看，長和系或許有其考慮。全球貿易增速放緩、逆全球化抬頭、地緣政治風險攀升，港口業務長期收益的不確定性增加，出售海外低迴報港口資產，似乎符合企業逐利的本能，踐行着所謂 「不賺最後一個銅板」 的商業哲學。然而，商業從來不是孤立存在於真空之中，尤其是涉及關鍵戰略資產、牽一髮而動全身的跨國交易。

但李嘉誠家族在這件大是大非的所謂「商業交易」上，相信更多是抱着「惹不起躲得起」，「儘快擺脱麻煩」等的心態想着早點溜之大吉，即賺了錢，又規避了風險。

可是這些港口，分佈於 23 個國家，扼守全球貿易的關鍵節點，是國際貿易大棋局中的重要棋子。一旦落入美國資本之手，其影響將遠超商業範疇，直抵國家安全、地緣政治戰略的核心地帶。當長和系將其中包括位於巴拿馬運河兩端的戰略要地，打包出售給美國貝萊德牽頭的財團時，有沒有想到這些至關重要的因素？

此次事件也暴露了香港部分商界人士長期以來存在的問題。一些人習慣了在舊有的全球化規則下，充當 「中間商」，兩頭吃差價，奉行 「在商言商」，忽視政治風險，缺乏對國家戰略大局的深刻認知和長遠眼光。他們必須意識到，時代已經發生了翻天覆地的變化。

長和系售賣港口這一事件絕不是簡單的商業交易，而是在中美戰略博弈加劇、全球地緣政治格局深刻調整背景下，對國家核心利益的一次嚴峻考驗，更是對香港各界國家意識、經濟安全的一場深度檢視。

美國近年來在國際經貿領域大搞霸凌行徑，以 「國家安全」 之名，行經濟脅迫之實。從貿易戰到科技封鎖，從制裁實體清單到強搶 TikTok，種種惡行，打破了國際經貿秩序的公平與公正。在這樣的大背景下，長和系將關鍵港口拱手相讓，無疑是在幫美國強化其全球戰略佈局，為其進一步遏制中國提供 「彈藥」。

從華為在孟晚舟事件中遭受美國無理打壓，無數案例警示着企業，在新的時代背景下，政治風險已成為高懸頭頂的達摩克利斯之劍，遠大於單純的商業風險。企業若想在複雜多變的環境中生存發展，必須與國家戰略緊密綁定。

香港首富李嘉誠已年屆96歲。（資料圖片）

的確，李嘉誠被譽為是商業領域華人世界的教科書，但這本書不能只教授賺了多少錢，積累了多少財富。「商人也有祖國」，這是一個樸素的真理。在國家利益與安全發展面前，無論是軍人、商人亦或百姓當然要義不容辭，信念堅定的維護國家與民族利益。特別是在社會上有巨大影響力與導向性的名人，絕對不能為了自身的利益優先選擇當「逃兵」。

香港從來不是旁觀者，更不能當逃兵。香港是中國不可分割的一部分，這是基於歷史、法律、文化和國際關係準則的事實。回歸以來，背靠國家的強大支持，香港在金融、貿易、航運等領域持續繁榮發展，國際地位穩步提升。

如今，國家在國際舞台上面臨嚴峻挑戰，香港理當與祖國同呼吸、共命運，在維護國家核心利益上堅定立場，展現擔當。這不僅是香港的責任，更是香港自身發展的根本保障。皮之不存，毛將焉附？沒有國家的繁榮穩定，香港的繁榮將如無根之萍，失去支撐。