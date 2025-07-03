北部都會區｜凌嘉勤夥拍年輕力量——以「城鄉共融」平衡發展與保育

「北部都會區的重要性不言而喻。面對大規模的都市化浪潮，除了基建和配套之外，『城鄉共融』也是很重要議題。」北部都會區發展策略幕後推手、規劃署前署長、香港理工大學暫任副校長凌嘉勤開門見山點出「北都」的戰略意義和規劃原則。然而，如何在「發展」和「保育」之間取得更好平衡，從而實現真正的「城鄉共融」——似乎是個既美好又棘手的難題。為了找到答案，凌嘉勤擔任總監的「理工大學賽馬會社會創新設計院」，聯同一群背景多元的年輕人成立的「香港城鄉可持續發展促進會」，嘗試圍繞「社區共建」和「城鄉可持續發展」這核心價值，為北都的討論拋磚引玉，希望號召不同界別的持份者，共同勾勒能夠實踐「城鄉共融」的方案和行動。



凌嘉勤（中）擔任總監的「理工大學賽馬會社會創新設計院」，聯同由邢文威（右）和梁展培（左）聯合發起成立的「香港城鄉可持續發展促進會」，嘗試圍繞「社區共建」和「城鄉可持續發展」這核心價值，為北都的討論拋磚引玉。（鄭子峰攝）

「剛來香港的時候很不習慣，很城市化，到處都是高樓大廈。直到我去了獅子山，感覺太好了，原來香港還有這樣的地方！後來了解到，香港還有700多條鄉村，對城市是個很好的平衡。」香港城鄉可持續發展促進會聯合發起人邢文威，回憶起從內地到港求學時對於城鄉差異的感觸。

邢文威本科專攻城鄉規劃，在《北部都會區發展策略》於2021年出爐後，就察覺到「城鄉共融」對於香港未來的重要性。當時在清華大學攻讀高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目的她，正是以「香港鄉村振興」作為研究課題，希望能為陸港兩地的鄉村治理經驗交流打開切口。她的論文《成熟後現代社會發展階段的鄉村振興經驗、困境與啟示——基於對香港特區荔枝窩村復興歷程的探索和思考》，獲得第六屆中國研究生公共管理案例大賽冠軍；後續的城鄉研究同樣取得佳績，甚至獲得聯合國糧食及農業組織的肯定。

2024年，邢文威聯同一群關心城鄉議題的香港和內地青年，成立「香港城鄉可持續發展促進會」，希望促進推動北部都會區的城鄉融合，促進經濟社會、生態環境、文化遺產等範疇的均衡可持續發展，促進香港與不同國家和地區在相關領域的經驗和實踐交流。

《北部都會區發展策略》設有六大規劃原則，第一點就是「城鄉共融」。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

促進會的誕生，本身便是城鄉共融的縮影。「兒時經常聽到，港島高級一些，九龍稍微落後一點，新界簡直就是農場。但作為村民，我們是很享受的，沒有市區那麼大的壓力。」另一香港城鄉可持續發展促進會聯合發起人梁展培，在元朗八鄉上村長大，祖父曾為英兵管理滅蚊隊，雖非原居民卻被村民視為一分子。他中學時期負笈海外，大學畢業後在歐洲從事汽車科技與工業4.0研發工作，直到新冠疫情期間回流香港，「看到鄉村有個變化，很多農田變成了丁屋，我知道城市化是無法避免的，但想盡力保留一些有價值的東西。」

於是，梁展培和邢文威一拍即合，以他成長的上村作為案例，將口述歷史故事結合VR等創新科技和文化保育，構思「發現鄉郊生活文化─探索香港鄉郊永續發展」提案，推廣鄉郊旅遊、抗戰遺跡和農業發展。該提案獲得2023年「亞太城鄉永續發展行動提案比賽」決賽香港地區最佳提案，他倆甚至得到內地鄉村的垂青，邀請擔任振興鄉村的顧問。

「北部都會區的重要性不言而喻。面對大規模的都市化浪潮，除了基建和配套之外，『城鄉共融』也是很重要議題。」凌嘉勤於2016年卸任規劃署署長後，於2021年獲特區政府聘為港深合作策略規劃顧問一年，成為《北部都會區發展策略》的主要推手；即使現任香港理工大學暫任副校長（校園發展及設施管理）、賽馬會社會創新設計院總監，仍對北都發展念念不忘：「任何城市，如果要有吸引力，一定要有自己的故事。我們不希望這些故事，因為城市化發展而消失......因為人不只是經濟動物，更是文化動物，注重歷史根源和文化傳承。我們可以連結文化、創造歷史，激發內生動能。這也是城鄉共融的動力。」

2024年，邢文威及梁展培聯同一群關心城鄉議題的香港和內地青年，成立「香港城鄉可持續發展促進會」，希望促進推動北部都會區的城鄉融合，促進經濟社會、生態環境、文化遺產等範疇的均衡可持續發展，促進香港與不同國家和地區在相關領域的經驗和實踐交流。（鄭子峰）

那麼，「城鄉共融」的具體願景，究竟是怎樣的？「我們正正需要大家共同去構建具體的願景。」凌嘉勤擔任總監的「理工大學賽馬會社會創新設計院」，即將聯同「香港城鄉可持續發展促進會」，於下周二（7月8日）舉辦「北部都會區未來論壇：社區共建與城鄉可持續發展」論壇，以「數字賦能」與「文化賦能」在鄉村振興與文化保育方面的分享作為起點，廣邀各地學者、企業、專業人士、社創領袖、社區代表和政府官員進行多元對話。

當我們討論「城鄉共融」，到底應該討論什麼？凌嘉勤剖析了北都鄉村的複雜肌理：元朗夏村等西部村落已與棕地作業、新市鎮緊密交織；而沙頭角、坪輋等東部村落，因長期處於邊境禁區，鄉村型態保存得比較完整——這就要求差異化保育策略。「村落建築的核心部分比較整齊，有圍牆；擴充部分則因丁屋發展較不規整。所以核心和非核心的部分，要有不同的處理方式。」凌嘉勤提到，祠堂、書室等具保育價值的建築多集中於核心區，而村民傳統活動如神功戲、打醮所需的公共空間如何在新發展中保留，都是關鍵議題。

「我們不是單線地理解『城鄉共融』，不是只看到城市化如何幫助鄉村發展、村民工作、改善生活，也應該看到鄉郊保育對於城市發展的價值。」凌嘉勤舉例說，北都的魚塘就是一道「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀；而與此同時，又透過生態養殖與景觀改造，如在基堤種桃花等，創造入場費與農產品的雙重收益，從而改善村民生活——「簡單來說，就是透過『保育生態』產生一個能夠『促進發展』的『正循環』，但現有政策和機制還未允許這樣的正循環產生，那我們就一起去尋找如何產生的答案。」

擁有300年歷史的荔枝窩村，見證了香港鄉村衰敗與重生的奇蹟。（資料圖片）

邢文威也說：「城市發展離不開鄉村，鄉村振興也離不開城市，兩者是相輔相成的。」她提到，擁有300年歷史的荔枝窩村，見證了香港鄉村衰敗與重生的奇蹟。1960年代因人口外流凋零，直至2013年「永續荔枝窩計劃」啟動，透過社會組織引領、大學參與、企業推動的模式復耕復興。「村民在春秋二祭回鄉，吃到荔枝窩村種植的米，就會有歸屬感。」她分析，荔枝窩村的成功復興在於發掘「鄉村本身的特色」：生態價值與文化根脈，從而證明了「社會組織引領、社會資源支持、民間推動政府」的香港鄉村振興路徑的可行性。

「荔枝窩的保育，可以說是『城市人的浪漫』。」凌嘉勤補充道，「一個沒有什麼人居住的村落，卻可以保留得那麼好，包括灌溉系統也都還在，讓城市人衍生了『是否可以復耕』、『是否可以有另外一種生活方式』的可能性，之後慢慢研究、推動......有個經驗很值得我們注意，就是當我們推動『城鄉共融』時，既要得到村民的理解，也要幫助村民保留他們最珍貴的東西，才能從尊重當中建立信任，才能實現『共建』、『共融』。」

北都都會區所需要「共建」、「共融」的，除了「城市人」和「鄉村人」，還包括「香港」和「深圳」。「香港的錦田和深圳的福田，都是有故事的！」凌嘉勤追溯清朝初期遷界歷史，帶出港深合作的淵源和未來：順治18年，頒發「遷界令」以削弱鄭成功等反清復明力量，強制東南沿海居民內遷30至50里，村社田宅全部焚棄，百姓家園盡失死傷枕藉；直到康熙年間，兩廣總督周有德和廣東巡撫王來任向朝廷力陳百姓苦況，清廷終於允許沿海居民復界；後來錦田鄉民有感周王二公恩情，建造書院以紀念及供奉二公，而其他廣東沿海居民也有類似紀念舉措，例如今天深圳的福田設有報德祠。凌嘉勤強調，北都將會帶來非常大的空間形態的改變，使得工作職位和居住人口的分佈更加平衡，並令創科產業成為全新增長動能，那就少不了和深圳的協同，才能產生更強的外溢效應。

凌嘉勤強調：「我們不是單線地理解『城鄉共融』，不是只看到城市化如何幫助鄉村發展、村民工作、改善生活，也應該看到鄉郊保育對於城市發展的價值。」（鄭子峰攝）

7月8日，香港城鄉可持續發展促進會聯合理工大學賽馬會社會創新設計院等機構舉辦「北部都會區未來論壇：社區共建與城鄉可持續發展」，邀得發展局北都統籌辦事處主任丘卓恆和清華大學中國農村研究院院長王亞華擔任主題講者，並且聚焦兩大主軸：

「數字賦能—鄉村振興與文化保育的經驗與倡議」：探討數字技術如何有效活化鄉村、保存文化遺產並促進社區可持續發展，應對未來城鄉共融多元需求。講者包括：五邑大學僑鄉文化與區域國別研究院倉東計劃發起人譚金花博士、香港城鄉可持續發展促進會高級研究員舒全峰博士、香港城鄉可持續發展促進會高級研究員戴瑤博士、香港城鄉可持續發展促進會聯合發起人梁展培博士、紐卡素大學（新加坡）機械設計及製造工程系學位課程總監張俊杰博士。

「文化賦能—香港粵劇文化的傳承與創新」：剖析北都豐富的在地文化資源，如何成為推動鄉村振興與城鄉共融的核心動力。講者包括：土木工程擴展署署長方學誠、香港中文大學音樂系客座副教授阮兆輝、中樑建築設計有限公司董事歐中樑、香港教育大學戲曲與非遺傳承中心副總監葉德平博士、香港科技大學華南研究中心常務委員會主席廖迪生教授。

凌嘉勤強調，論壇不是「講完就散band」，將延續賽馬會社會創新設計院「十萬分一社創論壇」模式——以城鄉共融為共識、以文化和創科為支撐，凝聚專業力量，提出政策建議，形成行動項目。邢文威和梁展培則寄語，城鄉共融的本質，是讓經濟動力、文化根脈與生態價值在土地上共生共榮，希望繼續與社會各界對話，守護香港的多元價值，創造更美好的共同家園。

論壇詳情

日期 | 2025.07.08 (二)

時間 | 9:30am - 1:30pm （登記時間於9am開始）

地點 | 香港理工大學Z座2 樓林植豪演講廳 (Z209) 語言 | 粵語，輔以普通話

費用 | 免費

參與方式 | 現場參與

截止報名日期 | 2025.07.03（四）