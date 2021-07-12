香港與中共｜與港澳研究學者支振鋒對話——香港怎樣曲解中共

中國共產黨無疑主宰着「一國兩制」的命運，但大多數香港人對它的認識相當有限，有些人甚至仍以半個世紀以前的負面印象來批評中共落後文明、十惡不赦；可是，在一河之隔的內地，尤其是中國共產黨黨員的眼中，中國共產黨絕對是中立的、無偏私的、先進的、具開放性的、時刻以民為主、牢記艱苦奮鬥、嚴格要求自己、不斷學習進化的偉大政黨，只是香港基於歷史原因和意識形態迷障對其形成認知偏差，結果扭曲了對「一國兩制」的應有認識。

《香港01》就此與「國家萬人計劃青年拔尖人才」，中國社會科學院法學研究所、台港澳研究中心研究員兼博士生導師，《環球法律評論》雜誌副主編支振鋒對話。支振鋒詳細解釋了為何不能以中國傳統概念及西方政黨觀念去理解中國共產黨，又指部份香港人在評價中國共產黨時總會抽空歷史場景和博弈背景，造成不合邏輯的歷史錯位。在他看來，「中國共產黨對自己要求特別狠」，所以能夠帶領人民「超常規」付出、推動國家「超常規」發展；但他也坦言，這股狠勁並非所有人都能接受，而中國共產黨的公共關係技巧亦有待改善，有時明明做了很多好事，卻說不清楚。



圖為2021年7月1日，中國國家主席習近平於北京出席中國共產黨建黨百周年活動。（美聯社）

撰文者是香港01首席記者黃雲娜

詳細內容請閱讀第273期《香港01》電子周報（2021年7月12日）《與支振鋒對話──香港怎樣曲解中國共產黨？》。另可按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。