為更好融入國家發展大局，特區政府上周邀請多位國家級專家南下，宣講國家「十四五規劃」的香港機遇，而由中國人民銀行金融研究所所長周誠君主講的「離岸人民幣樞紐」無疑成為此行的亮點之一，可見「人民幣國際化」將是香港金融發展未來五年的首要任務。

一時之間，「人民幣國際化」成為政經精英開口閉口的關鍵詞，但對於香港具體如何發展成為「離岸人民幣樞紐」，卻說不出個所以然。事實上，在人民幣的國際化征途當中，香港向來舉足輕重——先是作為「起跑線」，幫助國家「可控地」探索金融開放；後又成為「助燃劑」，透過開拓「滬/深港通」、「債券通」及「跨境理財通」等人民幣國際化業務，促進人民幣進一步走向國際——不過，基於香港金融市場向來只以股票為主的特性，相對其他人民幣離岸中心而言，香港在人民幣的債券和大宗商品方面的發展明顯滯後；而且，由於香港已對既定發展模式產生路徑依賴，例如習慣美元運作、不熟內地規則、不與內地交流、不懂國家思路等等，明顯都令香港陷入困局，目前難以推出更加創新的制度助力人民幣走得更遠。

來到國家「十四五規劃」的開局之年，作為「離岸人民幣樞紐」的香港，也是時候重新檢視在推動人民幣國際化當中的優勢和短板。《香港01》就此與國家級智庫中國社會科學院金融研究所副所長張明、中國銀行（香港）首席經濟學家鄂志寰、香港金融發展局行政總監區景麟等重量級專家對話，全面梳理香港的離岸人民幣市場發展軌迹，從而深入探究香港應該如何完善「離岸人民幣樞紐」的重要角色，又該如何為「國際金融中心」賦予全新內涵。



《香港01》對話兩地多位重量級金融專家，為香港完善「離岸人民幣樞紐」角色建言獻策。

系列文章：

一．「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

二．「起跑」與「調整」 人民幣在港實現「從零到一」

三．人民幣國際化「再出發」 港應循結算、儲備、計價推進「從1到N」

四．與國家級金融學者張明對話：人民幣國際新征程 香港重要性不減

詳細內容請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第280期周報精彩內容：

「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

擺脫排名遊戲 服務社會為先｜大學改革三之一

「連鄭松泰都被DQ」 民主派應該繼續參選嗎？

灣區優質生活圈的前提——破除陸港「中國公民」身份制度差異

由《重慶森林》到《手捲煙》 少數族裔困難仍延宕

「之江新星」周江勇落馬 事涉官商勾結震動官場

拜登提名美國駐華大使 伯恩斯何許人也

揭開塔利班領導層的面紗

晶片大廠自爆「造假」 deepfake走進商業化時代