「人民幣離岸市場是為香港而建並以香港為典範。」倫敦瑪麗王后大學全球政策研究所國際經濟系教授寶拉·蘇巴姬（Paola Subacchi）在其著作《人民幣戰略：中國如何構建國際貨幣》中如此寫道，可見人民幣過去十二年來的國際化征程和香港休戚與共。因此，梳理香港的離岸人民幣市場發展軌迹，既能洞悉人民幣國際化的不足和短板，亦能折射香港市場仍以套利需求主導及貨幣功能不完善等深層次問題，相信更能明晰未來如何更有系統地建設「離岸人民幣樞紐」——在人民幣國際化的上行期（2009至2015年），離岸人民幣發展可謂極速「起跑」，推動香港實現多項「零的突破」，其中人民幣存款更達至一萬億元；在人民幣國際化的下行期（2015至2018年），即使人民幣被國際貨幣基金組織（IMF）納入「特別提款權」（SDR）貨幣籃子，但「匯率改革」還是帶來貨幣貶值壓力，一度令離岸人民幣市場發展陷入停滯。



人民幣國際化征程與香港休戚與共，梳理香港離岸市場發展將有助找到建設「離岸人民幣樞紐」的系統方法。（視覺中國）

系列文章：

一．「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

二．「起跑」與「調整」 人民幣在港實現「從零到一」

三．人民幣國際化「再出發」 港應循結算、儲備、計價推進「從1到N」

四．與國家級金融學者張明對話：人民幣國際新征程 香港重要性不減

詳細內容請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《「起跑」與「調整」 人民幣在港實現「從零到一」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第280期周報精彩內容：

「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

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