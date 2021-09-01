「新加坡日均外匯交易量最近超過香港了，上海昨天（8月24日）也公布了雄心勃勃的《上海國際金融中心建設「十四五」規劃》。」中國人民銀行金融研究所所長周誠君在上周舉行的「十四五宣講會」上不忘「敲打」香港，表明很多城市仍在競逐離岸人民幣中心的「桂冠」。他明確指出，香港雖有全球最多的離岸人民幣存款、離岸人民幣結算業務、離岸人民幣債券發行量，「但這還不是理想狀態，甚至都不是適宜狀態。在我央行看來，可以做得更好，把基礎設施的作用發揮得更好，可以把『十四五』賦予香港的使命發揮得更充分。」

對於香港來說，到底應該如何發揮得更好，才能完成「離岸人民幣樞紐」的重大使命？我們或許可以從人民幣的國際需求以及貿易結算、投資儲備和計價三大貨幣功能的供給當中尋找答案；而探索的過程，需要野心、創意乃至技術，才能找準離岸市場的發展機遇及提供完善離岸功能的合適方案，從而將香港打造成為富有全新內涵的國際金融中心。



上海市於上周公佈《上海國際金融中心建設「十四五」規劃》，香港須做好與其他亞太城市競逐「離岸人民幣中心」的準備，圖為上海浦東區。（VCG）

系列文章：

一．「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

二．「起跑」與「調整」 人民幣在港實現「從零到一」

三．人民幣國際化「再出發」 港應循結算、儲備、計價推進「從1到N」

四．與國家級金融學者張明對話：人民幣國際新征程 香港重要性不減

詳細內容請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《人民幣國際化「再出發」 港應循結算、儲備、計價推進「從1到N」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第280期周報精彩內容：

「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

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