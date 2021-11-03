立法會選舉｜北京殷切期盼「新人換舊人」　擺脫人情利益掣肘

第七屆立法會選舉提名期上周六（10月30日）正式開鑼。據了解，由於這是全國人大代表罕有出手修改香港選舉制度過後的首次立法會換屆選舉，北京殷切期盼香港出現管治新氣象，擺脫人情與利益掣肘，積極容許更多「新人換舊人」，鼓勵他們用新的思維破解香港的深層次矛盾。預計將有更多「令人意想不到的新人」陸續現身，包括港漂政團成員。



第六屆立法會舉行惜別晚宴。（李澤彤攝）

全新選舉制度經全國人大決定、人大常委修訂、特區政府完成本地立法後，建制陣營內部早於年中爆發小型「爭位風波」，但獲西環迅速調停，要求檯面上的治港者專心做好本職工作、未浮面的有能者低調等待上場機會，強調絕不容許內鬥的「家醜」外揚。

事隔數月，新一屆立法會選舉破天荒地在沒有太多風聲的情況下拉開序幕，而由上周六提名期展開至今，已有不少未曾擔任立法會議員的新人報名參選，當中包括不少具備專業研究背景人士，例如團結香港基金黃元山、《基本法》專家李浩然、歷史學者劉智鵬、全國港澳研究會理事黃梓謙。不少早獲國家賞識的中華全國青年聯合會（全國青聯）港籍委員也會陸續去馬，包括霍啟剛、林琳、謝曉虹、譚鎮國、梁宏正、梁毓偉、陳穎欣。

姑勿論他們是否「有能者」，但確實都是「新面孔」，治港表現則有待進一步驗證。消息指，有些「新人」原本未有做好準備參選，但在提名期臨近時「獲得祝福」，隨後匆忙聯絡選委爭取提名，預計未來數天將有更多「令人意想不到的新人」陸續現身。

港澳辦主任夏寶龍今年7月在國安法一周年座談會上提出管治者五大條件，「不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹。管治者不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事。」（中新社）

北京殷切期盼新人上陣治港

之所以出現這番周折，事源北京明確強調必須秉持「愛國者治港」原則和港澳辦主任夏寶龍對「有能治港者」提出的「五個善於」標準，積極容許更多「新人換舊人」，冀能締造香港管治新氣象。

新華社上周六發表的評論文章《中央始終是香港解決經濟民生難題的堅強後盾》，便再度強調了這個原則。該文指出，「香港發展得好不好，關鍵要看市民生活過好不好」，香港當務之急是善用中央系列政策支持，全功解決經濟民生「老大難」問題，治港者必須堅持為市民謀幸福的根本宗旨，擺脫人情與利益掣肘，展現迎難而上、銳意求變的管治新氣象。

華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然參選立法會選委會界別。（梁鵬威攝）

銳意打破建制泛民二元之分

要實現以上目標，顯然須切實從香港現實需要出發，為愛國而有能的治港者團隊補充新血，放手讓一些能夠與國家思維對接、打破地域發展局限、敢於打破既得利益矛盾的新人上陣，做好「港人治港」。無論是換上更多年輕、專業、經過「黑暴」考驗的新面孔，還是讓一些自發冒起的政治團體落場與傳統「種子選手」一較高低，以至用較寬鬆的態度看待政治立場不一的溫和泛民人士，都有利於徹底打破建制泛民的二元之分，共同塑造香港特色民主選舉的良性競爭秩序和理性政治格局，推動「賢能治港」。

據了解，由大批港漂於2019年10月成立的全新政團「香港新方向」將會派員參加地區直選，並且已經獲得「超重量級」的選委提名，但另一新近成立的港漂政黨「紫荊黨」的參選機會較微。除此，曾在民主黨前主席劉慧卿議辦實習、現任經民聯監事會主席林建岳助理的陸瀚民，曾在清華大學攻讀博士學位的全國政協委員吳傑莊，也都正在摩拳擦掌。另外，會有至少一名形象較好的溫和泛民排除萬難披甲上陣，為回歸務實理性的香港市民踏出關鍵一步。

（其他已報名參選人士名單，請按此）