「共富」解碼．一｜中央推動「共富」　香港社會問題也需要解方

中共第十九屆中央委員會第六次全體會議早前（11月11日）閉幕，會上通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，當中確立將會堅定不移走全體人民共同富裕道路，以實現習近平新時代中國特色社會主義的更大勝利。「共同富裕」無疑成為關鍵之一，事實上，早在8月中旬，本身是中共總書記的國家主席習近平主持中央財經委員會第十次會議時，已正式將「共富」列為中共第二個百年的工作重心。



礙於歷史印象和片面認知，很多人的第一反應都會質疑「共富」是要回到「共產」的道路上，抑或認為相關理念與奉行資本主義制度的香港八竿子打不上關係。然而，當香港長年面對貧富懸殊、分配不均等深層次矛盾，M型社會的趨勢更一天比一天嚴重，中央提出「共富」，對香港是否也有所啟示？「共富」會否也可以成為香港社會問題的解方？回答這些問題之前，我們需要全面認識「共富」的提出背景、理念基礎及其管治思維。



「『共富』解碼」系列報道四之一



貧富懸殊問題趨嚴重，香港潛在的階級矛盾儼如火藥庫。（鍾偉德攝）

中共實現共同富裕的價值追求不變，但實現途徑隨時代不同而有所改變。（梁鵬威攝）

「共富」解碼．二｜反壟斷、嚴監管與「共同富裕」有何關聯？

「共富」解碼．三｜四個港人一個窮 資本主義也應追求「共富」

「共富」解碼．四｜「共富」對香港的啟示——擴大蛋糕，分好蛋糕

詳細內容請閱讀2021年11月22日出版的第292期《香港01》電子周報《中央推動「共同富裕」 香港社會問題也需要解方》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。