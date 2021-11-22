專訪｜學者洪雯的香港夢—— 彌合兩個香港，人人共享繁榮

「我的小孩跟我說他將來想當作家，可是擔心作家『搵唔到食』，於是想了個辦法，打算白天做老師，晚上再寫作，用教師的薪水去養他的作家夢。這一代的小孩真的很辛苦，這樣的社會也挺悲哀的。」第七屆立法會選委界別候選人洪雯有著多重身份——既是從貴州「十八線城市」來港尋夢超過20年的「港漂」，又是在特區政府中央政策組及多個民間智庫從事10多年政策研究的學者，更是一個普普通通的中學生的媽媽。



之所以感慨當下孩子辛苦和社會悲哀，源於洪雯多年來拋開政治分歧和價值判斷的深刻思考，眼見香港已在經濟上裂變成「兩個香港」——「一號香港」向來繁榮昌盛，以商界精英和專業人士為主，享盡經濟騰飛和國家崛起的紅利；「二號香港」則礙於產業結構單一和向上流動停滯，積聚大量中產和基層，面臨就業劣質化、生活下流化——但兩個香港利益明明不一，特區政府卻將之混為一談，導致後者未能公平分享前者的發達成果。



洪雯早前就此出版《兩個香港的彌合之路——拆解經濟深層次矛盾》一書，冀能打破從政精英的思維禁錮，好讓他們帶領香港走出迷霧；結果收穫不少好評，驅使她大膽向前，決心從政策研究走向政策落地，誓要利用議會平台實踐「彌合」理念——作為媽媽，洪雯希望每個孩子都有機會實現自我價值；作為學者，洪雯希望所有階層都能從持續發展當中獲得應有利益；作為港漂，洪雯希望五湖四海的人都能像她這樣以港為家，在此安身立命。



香港五光十色的背後正是貧富懸殊。（Getty Images）

昔日香港多元包容機會處處

「過去20幾年來香港就像發了一場大夢一樣，當世界一直在往前走的時候，我們不知道在幹什麼，以至於很多東西沒能與時俱進。」早在回歸之初的2000年，當香港高等院校剛剛開始放寬招收內地尖子的限制，洪雯已在香港大學城市規劃與環境管理研究中心攻讀博士學位及後留港就業、結婚生子，這些年來和大家一起歷經香港的滄海桑田，無論是輝煌或衰敗、溫情或殘酷，也都同喜同悲。

洪雯來自貴州省最窮地區之一的安順市，但高考時得以「貴州省十大狀元」的傲人成績擠身全國首屈一指的上海同濟大學城市規劃系。從小窮市考到大都會，隨便想想都知道有多不容易，但她說起這段讀書往事時，只是很謙虛地強調自己真的很幸運，才能在當年實行非常嚴謹的「招生配額制」下，獲得全省每隔兩年才有的一個同濟規劃名額。

「我在同濟的時候，整個中國處於一種向外尋求解決城市發展問題的思維，而香港正是當時內地城市發展的楷模。」洪雯的教授們口中的香港，絕對是「亞洲城市規劃的典範」——土地使用高效集約、公共交通暢通發達、郊野公園緊鄰市區、中環中心驅動全港發展......凡此種種，無一不使她心生嚮往，於是便在取得同濟大學的碩士學位之後，申請到香港大學攻讀博士學位及獎學金。

洪雯原本只打算來港好好學習、開開眼界，但沒想到，這一來，就不想離開了，並且很快就把香港這個「他鄉」當成了「故鄉」。「我很快就把自己當成香港人，來了三個多月就狂學狂說廣東話，見誰我都說，臉皮很厚。」洪雯的廣東話「唔鹹唔淡」，但在那個年代並沒有被取笑或者被排擠，而是迅速地和本地朋友打成一片，「因為這裡多元、開放、包容，讓我很自在。」

洪雯決心從政策研究走向政策落地，是要利用議會平台實踐彌合「兩個香港」的理念。（鄭子峰攝）

今日香港制度僵化繁瑣臃腫

「我太喜歡這座城市了，有很強烈的認同感和歸屬感。」每每談及香港有多好，洪雯的眼神都會閃閃發光。她喜歡這裡的井然有序，既有繁華高雅，又有市井世俗；她也喜歡這裡的文化豐厚，既保留著中國傳統，又緊貼國際潮流；她更喜歡這裡的制度公平、唯才是用，讓人人享有發展機遇，「不管有何出身背景，只要努力就能依靠自身力量去獲得想要的東西。」

「一分耕耘，一分收穫」的親身經歷，開啟了洪雯從事政策研究的神奇之旅。她沒有任何人脈和關係，也能順利申請研究上海張江高科技產業規劃的博士論文經費，甚至得以在國際期刊上發表、獲獎；又能在畢業前向「一國兩制研究中心」毛遂自薦，從而超前在2003年找到工作，並且主動向港大退還獎學金；還能成為特區政府的「最強大腦」——中央政策組的全職高級研究主任，負責跟進香港和日韓地區的選舉制度比較，以及「大珠三角」研究。

可惜的是，洪雯口中那個多元包容、海納百川、機會處處的香港，今天已然不復存在。

「當年我覺得香港的城市規劃體系非常先進，例如我家門口那塊地要修一條橋，要進行幾次公眾諮詢，可以讓我去表達意見；可是，當社會一直在發展，通訊設備一直在進步，但諮詢制度還是那個制度。當年一場諮詢會有20個人來聽，現在隨隨便便可以有幾十萬封電郵查詢，你要全部回答完才能往下走，這怎麼辦呢？」洪雯感嘆，昔日非常嚮往的那個「城市規劃楷模」如今越來越陌生，因為早年訂立的各種條例和諸多規則，大多未能順勢改良，結果日趨僵化、繁瑣和臃腫，忘卻制度出現就是為人服務的初心。

經濟裂變形成「兩個香港」，「一號香港」仍然盡享繁榮，「二號香港」則積聚大量中產和基層，他們向上流動的機會越來越渺茫。（資料圖片）

經濟撕裂形成「兩個香港」

可以說，「行政主導」之下的特區政府明明是「制度的主人」，卻自我矮化成為「制度的僕人」。但洪雯認為，問題並不全然出自特區政府身上，因為「社會沒有容錯的包容心，對立的政治環境更加沒有容錯的空間，政府自然趨向不做不錯，至於效率如何、解決問題成效如何，那都不是重點了」。結果，過去20年來就像黃粱一夢，自以為在追求至高無上的價值進步，卻陷入前所未見的政治漩渦，甚至直接導致社會發展落後。

或者用洪雯的話來說，今天香港不僅在政治上出現撕裂，其實也早就在經濟上形成了漸行漸遠的「兩個香港」——「一號香港」向來繁榮昌盛，以商界精英和專業人士為主，享盡經濟騰飛和國家崛起的紅利；「二號香港」則礙於產業結構單一和向上流動停滯，積聚大量中產和基層，面臨就業劣質化、生活下流化——但兩個香港利益明明不一，特區政府卻將之混為一談，導致後者未能公平分享前者的發達成果，使得普羅大眾不禁焦慮起下一代的未來。

「不時，我們都會聽到『求學不是求分數』、『給孩子快樂童年』的呼籲；只是，今時今日，我們難以回答，擁有快樂童年但沒有好分數的孩子，未來等待他們的，會是怎樣的人生際遇？......『上大學並非唯一選擇』——這是我們常聽到的另一種安慰之辭。可是，其他的選擇有哪些？在哪兒？有多少？我們現在的經濟結構，有沒有為不能升讀大學的孩子們提供多樣化和有前景的就業選擇？」作為一個普通中學生的母親，洪雯同樣緊張不安，並且早於2016年3月在報章撰寫專欄，第一篇便以《香港要拯救孩子須改良經濟結構》為題展開討論。

教育制度與經濟結構的固化息息相關。（資料圖片）

改良經濟結構拯救孩子未來

那是2014年大型佔領行動結束一年半後看似歌舞昇平但又蠢蠢欲動的時候，發生了一場主張「勇武抗爭，以武制暴」的「旺角騷亂」，舉辦了一個催生「光復香港，時代革命」的「新東補選」，但上至政府下至社會，好像全都不太在意。與此同時，在那之前的大半年內，香港累計發生超過24宗學生自殺事件，當中有11宗是大學生，另外13宗則是中小學生。在這樣的大背景下，洪雯和她年僅10歲的兒子的一場對話，讓她決心往前一步，為下一代做些什麼。

「（那時）我的小孩跟我說他將來想當作家，可是擔心作家『搵唔到食』，於是想了個辦法，打算白天做老師，晚上再寫作，用教師的薪水去養他的作家夢。這一代的小孩真的很辛苦，這樣的社會也挺悲哀的。這件事情引發我把教育制度的問題放到經濟結構的層面去思考，因為整個社會都很瘋狂，孩子們被教育一定要成為『一號香港』裡面的乜師乜師，家長、學校和社會也都致力把孩子們送到那條橋上去擠得你死我活的，沒有機會做自己想做的事。」

於是，洪雯在專欄開篇文章就來了一記當頭棒喝：「改良經濟結構，大力促進產業結構的多元化與實體化，穩固並增加中層就業，為年輕人提供更為多樣化的發展選擇，讓沒有好分數的孩子，都能有發展的機會和空間，這才是拯救孩子的治本之舉！」

這番論調的原因有三——首先，香港產業結構日趨單一化，製造業極度萎縮，服務業過度集中，新興產業未見起色，經濟未有新增動力；其次，產業結構出現高端化和低端化的兩極分化，尤其以低端化、劣質化最為嚴重；最後，產業結構兩極化導致就業結構兩極化，社會新增就業以低端職位為主，而中層就業職位正隨着企業的跨境投資和本地競爭力弱化而流失，年輕人缺乏向上流動機會，即使能夠順利升讀大學，也是湧往醫科、金融、商科等專業服務行業，出路越來越窄——可是，特區政府仍然說不清未來經濟路向，更加未能因而制定產業發展規劃和配套產業政策。

前中策組首席顧問劉兆佳曾與洪雯共事多年，盛讚洪雯在香港和內地受過教育，擁有比不少學者更廣視野和獨到觀點。（受訪者提供）

「單向優勢轉移」存在弊端

那時的洪雯已經離開中央政策組好幾年，成了利豐發展（中國）有限公司轄下利豐研究中心副總裁：「其實我還在中策組的時候，就已經對自己所研究推行的政策產生一定的懷疑，例如我們一直講『香港要融入國家發展大局』、『發展香港所長，服務國家所需』——這兩點無疑是香港未來發展的根本方向，可是，如果只沿用『單向優勢轉移模式』，其實未必會對香港有好處。」

洪雯所說的「單向優勢轉移模式」，是指香港向來只著力推動內地開放市場，鼓勵核心優勢產業到內地投資——原本盤算著通過產業轉移解決本地成本上升而市場狹小的問題，轉移後卻未能利用騰出來的空間發展更高增值的製造業，而轉移出去的製造業也只是簡單照搬原有模式和擴大規模，未能因應內地整體發展轉型升級，最後只能被淘汰。

「很多時候，我們給出的發展建議也許總體上對香港有好處，但實際上往往並非『兩個香港』都能均衡收益；甚至，一個香港收益的同時，另一個香港可能為之付出代價。」洪雯從「政府」換軌到了「市場」，在第一線觀察實際影響，結果更加深入體會「兩個香港」的紅利落差，也堅定了她必須勇敢指出「單向轉移」弊端的信心。

正如洪雯今年7月出版著作《兩個香港的彌合之路——拆解經濟深層次矛盾》所形容，「國家推動『走出去』，根本仍是為了將需要的東西『帶回來』，解決內部的矛盾。反觀香港，在推動企業走出去時，卻毫無策略，並沒有思考過本地人、本地經濟如何能從中受益，導致從前以『聚流』為主的模式，在金融以外的其他領域逐步轉變為『散流』」，但「不少人無能力深入分析背後因由，將之視為香港優勢被內地侵蝕的結果，對國家的離心力日漸加深，本土意識膨脹，這無疑是我們需要警惕的。」

國家推動「走出去」，是為了將需要的東西「帶回來」，但香港在推動企業走出去時，並沒有思考過本地人、本地經濟如何能從中受益，所以內部矛盾難以緩解。（資料圖片）

推動「兩個香港」均衡發展

一個顯然易見的例子是，為了推動國際金融中心功能的發展，特區政府進一步為資本鬆綁，並通過減稅等措施以吸引更多資本流入、停留在港；然而，由於本地缺乏多元的實體產業和投資機遇，當資金湧入後，大多進入金融和地產市場，進一步推動經濟的金融化和地產化，同時也推高樓價，並且催化其他產業的空心化，加劇了兩個香港的分化。

受惠於金融和地產的坐大，主打法律、諮詢、會計等專業服務的「一號香港」就像個天堂，但聚集了大多數勞動力，圍繞傳統貿易、物流、旅遊、零售、餐飲等產業的「二號香港」，則像是地獄。

洪雯在書中寫到，這截然不同的「一號香港」和「二號香港」，就像是平行時空中兩個沒有交集的世界，其實都是真正的香港，但礙於上述各種深層次矛盾，「一號香港」的繁榮並沒有帶動「二號香港」的發展，反而使其競爭力下滑、就業範圍縮小、上流通道收窄、階層日益固化、收入與樓價差距拉大、兩個香港的裂縫加深，形成不可跨越的財富和階層鴻溝，導致民怨不斷累積，矛盾和衝突日益激化。

與此同時，社會長期以來的重商文化和特區政府的自由放任，對兼併收購毫無約束，對資本擴張毫無限制，加速「贏者通吃」，造成本地市場集中，變相缺乏創新活力。另一方面，高端精英和基層單程證移民，都在就業、居住、福利、文化、價值觀、意識形態層面給港人帶來衝擊，加劇香港與內地之間的衝突，強化港人的敵視和排外。

洪雯認為香港應該融入國家發展大局，但在過程中，必要把「單向優勢」變成「雙向轉移」。（鄭子峰攝）

「2.5產業」開拓經濟新增點

《兩個香港的彌合之路——拆解經濟深層次矛盾》是洪雯於2019年轉職新世界發展有限公司公共事務及研究助理總經理後，利用私人時間編寫而成，當中系統地梳理了她自2016年在報章撰文以來所呼號的「產業結構實體化和多元化」，藉以推動兩個香港均衡發展，使所有階層都能從中獲益。

她就此提出「2.5產業」的解方——隨著經濟的演變和產業分工的精細化和現代化，傳統製造業與服務業的二元劃分已不合時宜，而現代產業價值鏈中，有不少製造環節需要高質服務的配合，亦有不少服務環節需要依存於製造環節的存在，製造與服務因而呈現互相融合的狀態，成為「2.5產業」，當中具有服務業的中心職能，但製造過程也要具備研發、加工、維修等功能，兩者才能相得益彰。

洪雯舉例指，飛機發動機和零部件維修，奢侈品的售後維修和服務，疫苗、醫藥、醫療相關產業等等，都是非常適合香港發展的「2.5產業」，通常具備四大特徵——

第一，均為知識、技術、工藝或資本密集型產業，進入門檻不低，增值水平較高；第二，大多屬於輕型製造服務，對土地、勞動力、原材料等的需求量不太大，符合香港現實條件；第三，可配合亞太地區不斷上升的消費需求，有潛力服務更大市場；第四，產品供應鏈比較複雜，其生產過程對產品研發、管理水平、生產工藝和效率、知識產權保護、物流運輸效率、社會誠信等等要求較高，充分符合香港服務業和制度上的優勢，有望帶來更大的乘數效應。

除此之外，洪雯還提出要正視財團壟斷，改善《競爭條例》，促進市場競爭；建構完整的科技產業生態體系，以促成上、中、下游的緊密結合，藉此不斷培訓、吸收、挽留人才；積極探索電子商務浪潮所帶來的全新商業模式和經營領域，以協助貿易物流升級轉型，當中尤其需要關注「全球生產，中國銷售」、「中國生產，中國銷售」的模式的崛起，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）新心自由貿易協定（FTA）的推動也有助「亞洲生產，亞洲銷售」模式的興起，而制定一份產業發展藍圖則是香港調整角色的起點；打破傳統單向轉移模式，建立雙向優勢互動，即在香港融入國家發展大局和粵港澳大灣區的過程中，既發揮自身優勢，也致力補齊短板，既要「走出去」，「帶回來」，實現「全球」和「本地」的均衡發展。

洪雯認為，北部都會區的規劃應該以居住和產業並進。（北部都會區發展策略報告書）

為下一代找出嶄新路向

「其實，並不是所有人都有能力去大灣區發展，也不是每個人都有足夠的意願離鄉別井。我為什麼就不能守護家園、發展香港呢？那你要給我創造機會對不對？而不是說你給我一套公屋就能讓我實現我的自我價值，還要為我創造貢獻香港社會的機會。」洪雯的著作拋開政治分歧和價值判斷，客觀考察香港不同階層的真實處境，從香港人的切身利益出發，深度思考這座城市的機遇和挑戰；可是，儘管書籍出版之後收穫不少圈內迴響，但整體銷量並不算高，「可能沒有太多公眾會看這種書，受眾就是那一小批會關注香港問題的人，我能做的就是自己花錢買了500本，送給政策制定者。」

洪雯坦言，香港的想像力被禁錮太久了，她也曾感到無能為力：「我到處打電話給案例和讀者收集回饋，才明白如果我想真正推動一個政策，並不是打打電話就可以的，例如書裡提及的飛機發動機和零部件維修產業的擴大，需要政府帶頭來創造這個產業，理順整條生態鏈的配合，而不能單靠某個龐大企業就能撐得起來。」

香港的深層次矛盾早已水深火熱，加上中美大國博弈、新冠疫情來襲，經濟總算走到十字路口，而當選舉制度改革完畢，社會重心終於虛無的爭拗轉移到如何促進良政善治，洪雯越發有感「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，甚至認為幾重危機疊加已經形成完美風暴，也許可以成為推動香港改革的時機，與其在路口左右徘徊、互相指責，何不善用危機，推動香港經濟改革，為下一代找出嶄新的前行路向？

於是，平時連架都吵不贏兒子的洪雯，決定參加是次立法會選舉，希望藉此把她的「彌合之路」傳播開去，「看看能不能有人，可以和我產生共鳴、跟我一起踐行」。

被問及當選後會否辭去現有地產商工作全職從政，洪雯坦言仍在思考當中。一方面，她是以個人身份參加選委選舉界別選舉，代表的是所有香港人的利益，而非個別界別；另一方面，她相信地產商是社會非常重要的持份者，無論土地問題有多嚴峻，都不應把他們排除在外，而是該把他們帶進共同解決問題的群體。但她強調，如果兩種身份出現衝突，她將毫不疑慮地選擇香港整體利益，因為她的初心就是想為香港做些實事。

洪雯有信心，能夠善用她對國家和香港的認識，與社會合力，塑造一個更為均衡、多元的經濟模式，從而打開死結，讓 「二號香港」得到新的發展動力，與「一號香港」齊頭並進，讓每個孩子實現自我價值，讓各個階層都能共享香港繁榮，讓五湖四海的人才都能以港為家、安身立命。

立法會選委界其他候選名單，請參閱《香港01》選舉網站。