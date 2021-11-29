「The show must go on！……這幾十年來，我都沒見過香港像現在這麼慘。以前好景，我們到處去幫人；現在逆境，我們更加應該站出來幫助大家。這個1:99音樂會，除了用來籌款成立基金幫助SARS康復者及其家人，其實最重要的，是想藉着這個機會，幫我們的醫護人員打氣，幫香港打氣！」一齣記載香港已故傳奇巨星梅艷芳的人物傳記電影《梅艷芳》，一幕她在2003年沙士疫情期間罹患子宮頸癌仍然堅持籌辦抗疫音樂會的情節，一段她對着畏首畏尾的政府官員堅定不移地痛陳利害的對白，無不把觀眾的思緒拉到交錯的時空當中，紛紛感慨今非昔比，甚至緬懷那些隨着這位「香港女兒」一同逝去的黃金時代和香港精神。



梅艷芳短短四十年的傳奇人生確實伴隨着這座城市飛越跌宕，儘管不同政治陣營或會選擇性地對她投射某種政治想像，但相信沒有人會不佩服她的堅毅、專業和勇敢——這也正正是這個彈丸之地得以閃耀世界的良好特質：因為堅強不屈而拼搏努力，可以從輟學賣藝的小歌女變成無人能及的大人物；因為兼容並蓄而大膽創新，可以帶領香港開創薈萃中外和混雜新舊的流行文化先河；因為秉承公義而是非分明，可以勇敢聲援「八九民運」、正面看待國家發展、大膽譴責無良傳媒、致力推動港人團結、不懼《基本法》第23條立法爭議。



可惜，很多人觀看《梅艷芳》過後，不是簡單地對「梅艷芳」進行各取所需的政治想像，就是悲觀消極地懷念往年，似乎忘卻了我們同樣是「香港兒女」，只能在虛無主義當中怨天尤人，甚至灰心喪志、離鄉別井，而不懂得重拾甚至延續梅艷芳竭盡全力踐行的香港精神：要讓演出繼續，讓香港的精彩繼續！



梅艷芳的傳奇人生就是香港的興衰史，梅艷芳的堅毅精神就是香港精神。（視覺中國）

詳細內容敬請閱讀2021年11月29日出版的第293期《香港01》電子周報《梅艷芳精神就是香港精神：The show must go on！》。你亦可按此試閱電子周報，閱讀更多深度報道。