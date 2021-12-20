立法會選舉2021．快評｜建制派權力越大　責任越大

2021年香港立法會換屆選舉結果今日（12月20日）出爐，在包括選委會界別、分區直選和功能團體界別等90個議席中，建制派大獲全勝，立場温和的新思維主席狄志遠成為唯一一名非建制派議員。經過此次選舉後，北京所信任的建制派將對香港立法會乃至整個香港政策的制定有更大的話語權和掌控力。不過，今次香港立法會選舉的投票率，不論是分區直選還是功能團體界別，都明顯低於2016年的立法會選舉，降至回歸以來低點，這說明有相當數量的港人不認同新選制。越是在這種情況下，香港新當選的立法會議員們越不能推卸責任，越要以紮實的政績來贏得人心。

過去多年，香港自英國殖民時期便已產生和惡化的深層次矛盾，包括貧富分化擴大、階層固化、住房困難和產業結構單一等問題，在香港回歸中國後一直未得到有效解決，日積月累，以至於積重難返，成為香港社會不穩定的重要內因。香港修例風波的爆發與此密不可分。修例風波將香港自殖民地時期累積的各種深層次矛盾暴露無遺，令香港深陷1967年六七暴動之後最嚴重的危機，「一國兩制」面臨嚴峻挑戰。在修例風波的空前刺激下，北京強勢調整治港政策，重塑香港管治秩序，其中就包括選舉制度的修改，意在維護香港政治秩序的穩定，提升治理效能。

今年7月，中國全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍在「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會上說過成為香港管治者的五個條件：第一，「善於在治港實踐中全面準確貫徹『一國兩制』方針，做立場堅定的愛國者」；第二，「善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者」，「消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾，衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題」；第三，「善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者」，「特別是要聚焦廣大市民關注的事，花大力氣採取務實有效的辦法加以解決，以施政業績取信於民」；第四，「善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者」；第五，「善於履職盡責，做有責任心的愛國者」。

如今，香港新一屆立法會議員均已選出，他們能不能滿足夏寶龍說的五個條件，切實有效地推動香港治理趨向良政善治，就格外值得關注。在過去，香港深受意識形態撕裂、黃藍之爭的困擾，建制和泛民、本土派互相推諉和內訌，導致治理效能低下，許多問題一拖再拖。而現在建制派牢牢掌控立法會的大權，自當明白權力越大責任越大的樸素道理，直面困擾香港已久的深層次矛盾，積極推動香港改革。畢竟，建制派再也不能像過去那樣和泛民、本土派之間互相攻訐、推卸，建制派的所作作為，不僅香港民眾，而且北京，都會看在眼裏，作出評價。建制派群體若做得好，自然會獲得港人和北京的認可；反之，如果建制派群體做得不好，尤其是若有議員故意懶政或者為了一己私利阻攔改革，恐怕難逃大家雪亮的眼睛。

作為「一國兩制」的構想者，已故中共領導人鄧小平生曾說過，香港「如果有什麼要變，一定是變得更好，更有利於香港的繁榮和發展」。無須諱言，北京對香港選舉制度的修改雖然從北京的角度出發，確實有不得已為之的原因和不能否認的必要性、合理性，但在香港社會明顯缺乏認受性，這一點從低投票率便能看出。在這種情況下，只有通過新選舉制度產生出來的治港者群體積極作為，推動公平正義，解決港人普遍關切的深層次矛盾，讓年輕人有更多更公平的上升空間，讓香港實現更好的發展，才可能消除許多港人的不信任情緒，最終贏得人心。

新加坡已故建國總理李光耀曾說：「我認為，我們說一個政府受歡迎並不是說它要在治理期間的任何時刻都受歡迎……有時你必須徹底不受歡迎，但你在任期結束時，你應該給人民帶來福利，這樣人民才會認識到你所做的事情都是有必要的。」這句話送給今天香港新當選的議員們非常恰當，他們責任重大，他們的所作所為，尤其是他們能否成為讓港人和北京都認可的稱職議員，事關新選制的實施成效和公信力。