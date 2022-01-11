反恐幹將接掌駐港解放軍 傳遞三大信號

近日，中央軍委主席習近平簽署命令，任命武警部隊副參謀長彭京堂少將為中國人民解放軍駐香港部隊司令員，南部戰區司令員王秀斌上將日前宣布了這一任命。這是第一次由武警部隊特別是有反恐經驗的人擔任駐港解放軍司令。



駐港部隊周日（9日）發布彭京堂任職消息，彭京堂表示：「將與駐軍全體官兵一道，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，全面貫徹『一國兩制』方針，依法履行防務職責，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護香港長期繁榮穩定和長治久安。」

特首林鄭月娥周一（10日）在禮賓府與彭少將會面。她指出，駐港部隊作為國家主權的象徵，一直嚴格按照《基本法》、《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》和相關法例在香港特區履行職務，是保障特區長期繁榮穩定的堅實後盾。

彭京堂曾任武警新疆總隊參謀長

公開資料顯示，彭京堂曾任中國人民解放軍濟南軍區某旅旅長，中國人民解放軍濟南軍區司令部軍訓部部長，武警新疆總隊參謀長，武警部隊副參謀長。2018年7月29日，武警部隊舉行晉升中將、少將警銜儀式，新疆總隊參謀長彭京堂晉升少將警銜。

行政長官林鄭月娥（右）周一（1月10日）上午在禮賓府與中國人民解放軍駐香港部隊司令員彭京堂少將（左）會面。

武警新疆總隊因「山鷹」突擊隊備受關注。《參考消息》2019年8月20日曾發表署名文章《「山鷹」突擊隊來了！武警反恐特戰再添新成員》，其中寫道，「這支從未出現在公眾視野中的新質反恐特戰力量組建不久，是在軍改大背景下，為適應新疆乃至全國反恐任務需要而誕生。」該報道中同時援引了時任武警新疆總隊參謀長彭京堂的介紹，「在彈藥消耗方面，僅『山鷹』突擊隊一支部隊，去年消耗的彈藥量就達到了其他部隊前三年的總和，今年8月前的彈藥消耗量就已經遠超去年整年。」足見其受重視程度。

彭京堂破天荒從武警副總參謀長任上調任香港，至少傳遞出三大信號：

首先，香港局勢並未隨着《港區國安法》的落定萬事大吉。在2019年修例風波的倒逼下，北京以雷霆手段推出了《港區國安法》，並緊隨其後進行選舉制度改革，雖然達成止暴制亂的目標，香港也在朝着由亂轉治、由治及興的方向邁進，但對北京來說，國安法的落定並不必然帶來香港的繁榮穩定和長治久安，還需要進一步嚴防香港淪為反對大陸的基地，嚴防港版顏色革命。今次由具有資深反恐經驗的彭京堂擔任駐港解放軍司令，既是威懾，也是底線思維之下的預防。但注意，依法治港依然是北京對港的總思路，駐港解放軍在任何時候都不會輕易出動。

解放軍駐港部隊是一支海陸空合成部隊。（Getty）

香港須融入國家安全利益大局

其次，香港既需要融入國家發展大局，亦需要融入新時代國家安全利益的大局。根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》規定，駐港解放軍承擔以下防務職責：防備和抵抗侵略，保衛香港特別行政區的安全；擔負防衛勤務；管理軍事設施；承辦有關的涉外軍事事宜。這四項職責之外，基於新時代國家安全利益的需要，在維護國家主權、安全和發展利益方面，駐港解放軍亦需要與時俱進，承擔更大責任。這也是彭京堂擔任駐港解放軍司令之後，既強調「依法履行防務職責」，同時也表示要「堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護香港長期繁榮穩定和長治久安」的原因所在。

最後，為徹底撥亂反正，北京對港人事安排上不拘一格降人才。誠如前文所言，自駐港部隊成立及進駐以來，歷任駐港解放軍司令員中，彭京堂系首位有武警部隊特別是反恐經驗的司令員。這既是因應於香港接下來的形勢需要，也反映北京對港人事安排上的靈活度。這樣的不拘一格降人才，也突出地反映在修例風波之際港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧的安排上。隨着中共二十大的鄰近，香港方面的人事安排也必將延續這一用人思路，以期徹底撥亂反正，實現「一國兩制」的行穩致遠。