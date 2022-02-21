香港數萬確診者居家隔離指引是否足夠？　英國和台灣這樣自救

第五波疫情嚴峻，由1月22日爆發至今，累計新增超過4萬宗確診病例；然而，由於公立醫院隔離病床使用量已經達到上限，醫院只能在露天場所搭建臨時醫院安置高危確診人士如長者及兒童，至於數萬名一般確診者則未能及時送院治療，需要留在家中自我隔離。疫情持續近一個月，但特區政府至日前才公布「尚待入院人士須知」手冊，對比英國及台灣等地的居家隔離指引可謂相當後知後覺。



特區政府發布的確診者居家隔離指引較為簡單，只提供一些基本資訊。

香港：交代基本資訊

第五波疫情由去年底已有爆發跡象，到上月中下旬開始一發不可收拾，但由於特區政府準備不足，醫院床位和隔離設施供不應求，目前有數萬名確診者滯留社區未能送院。不過，這一個多月來，當局遲遲未有為需要居家隔離的確診者提供清晰指引，相關查詢熱線亦非常繁忙，經常處於忙音狀態，令受影響市民相當無助。

從特區政府的2019冠狀病毒病專題網站當中「尚待入院人士須知」所見，當局分別在上周三（2月16日）、上周六（2月19日）及昨天（2月20日）更新了四份與「尚待入院或隔離設施的初步確診或確診人士」直接相關的文件，分別是健康建議和信息圖表、手冊及常見問題。

最早發布的「健康建議」和「信息圖表」分別以文字和圖標簡單交代一些基本資訊，包括避免與同住人士面對面接觸、離開房間時需要配戴口罩、每次使用洗手間後即時消毒、避免共同進餐或公用私人物品；三天後發布的「手冊」看似較為詳盡，列有健康監測、感染控制、生活安排、醫療需要及電子手環等方面的指引，但也都是人人皆知的基本資訊，未有為確診者提供衡量病情是否惡化、需否求醫的具體指標。

英國公營醫療服務機構「國民保健署」發布的《疑似2019冠狀病毒病：閣下在家居隔離期間確保安全的重要資訊》，為確診者提供較為具體的求醫指標。（網站截圖）

英國：羅列具體求醫指標

英國公營醫療服務機構「國民保健署」（National Health Service），在本月發出第六版《疑似2019冠狀病毒病：閣下在家居隔離期間確保安全的重要資訊》（下稱《資訊》），當中針對確診新冠肺炎、但尚未住院而進行居家隔離的患者提供清晰指引。

《資訊》列出新冠病毒肺炎的常見病徵及應對指引：首先，如身處英格蘭的人士出現新冠肺炎症狀，可透過網站線上申請核酸檢測；其次，對於出現呼吸困難、嚴重肌肉酸痛或疲勞、血氧水平低於正常讀數等症狀的患者，《資訊》建議聯繫111（英國醫療熱線）；至於部分出現咳血、崩潰或暈倒等嚴重病症的居家隔離患者，則應致電999（緊急醫療服務）。

英國的居家隔離指引當中，為孕婦或剛分娩的自我隔離患者提供比較清晰的資訊。（網站截圖）

「孕婦」是新冠的高危一族，由於她們身繫胎兒的生命和健康，難免比一般人更擔心自己受到感染，而感染後的心理焦慮也會更高。有見及此，《資訊》特別為已懷孕或剛分娩的自我隔離患者提供清晰指引，列明出現哪些不適情況應致電999尋求幫助，並鼓勵患者相信直覺，在對健康有疑問的時候尋求緊急醫療護理的幫助；而為確保確診孕婦及胎兒安全，政府會安排全科醫生、助產士或產科團隊評估患者症狀，為更準確了解孕婦情況，呼籲孕婦在家中使用脈搏血氧儀來監測血氧水平。

反觀香港，尤其對於孕婦，並沒有相關指引，也沒有適切支援。多間傳媒早前曾報道，過去兩周公立醫院錄得至少60名孕婦確診，超出疫情爆發兩年以來的總和，當中大部分未有接種疫苗，當局亦預計目前全港可能只有不足一半孕婦已經接種疫苗。有醫學專家建議優先安排出現病徵的孕婦入院治療，因為孕婦感染後有很高機會出現嚴重併發症，病毒就有可能經胎盤傳染胎兒，甚至造成嬰兒早產或死亡。但除了專家建議，港府理應秉持同理心，走在疫情之前，盡一切方法令確診者安心。

台灣衛生福利部疾病管制署對確診者、接觸者及照顧者提供全面的居家隔離相關指引。（網站截圖）

台灣：覆蓋確診者、接觸者、照顧者

台灣衛生福利部疾病管制署對確診者、接觸者及照顧者提供全面的居家隔離相關指引。對於確診者，指引中表示，為將醫療資源留給重症患者，輕症感染者在家中儘量一人一室、和家人使用不同的衛浴設備，避免和長者、幼兒或免疫力低下的同住家人接觸。考慮到居家隔離期間可能有意外情況發生，指引中特意指出，在居家等待公衛人員通知安排期間，如遇到火災等緊急危難而不得已離開房間或處所擇不予處罰。

對於確診者的同住家人，台灣當局則提供建議，以幫助他們更好地照顧家中病患；與此同時，指引中亦提醒家屬，如他們本身是新冠肺炎重症高風險族群，則不適宜直接照顧確診病患，而在照顧過程中，也要避免直接接觸、避免共餐及共用物品、禁止訪客等。指引中還建議，確診者的照顧者要注意自身健康狀況，照顧結束後可居家隔離14天。