解讀｜習近平一錘定音　終結「動態清零VS與病毒共存」之爭

第五波疫情失控，自1月22日爆發以來累計新增接近2.5萬宗確診病例。國家主席習近平日前罕有就此作出公開指示，要求特區政府切實負起主題責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。習近平一聲令下，中央治港體系、相關部委及地方政府紛紛投入援港抗疫行動當中，而香港社會各界的力量和資源也瞬間就被動員起來同心抗疫，不再糾纏於「動態清零」和「與病毒共存」的口舌之爭。



國家主席習近平日前罕有就此作出公開指示，要求特區政府切實負起主題責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。（AP）

國家主席習近平日前就香港疫情作出公開指示，要求：「香港特區政府要切實負起主體責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。」

隨着習近平一聲令下，從分管港澳事務的中共政治局常委韓正，到專責港澳事務的港澳辦、中聯辦等北京中央政府治港部門，再到國家衛健委、國家疾控局等醫療衛生行政機構和廣東、深圳等地方省市，以及港府等本土治港部門，都紛紛投入到抗疫行動。

因為香港醫療系統超出負荷，檢測能力嚴重不足，大批病患無法及時住院就醫，靠自身資源已無法獨立應對疫情，因此內地在醫療物資、人員等方面也迅速加大對港支援，2月17日，內地派出的首批流行病學專家組及移動核酸檢測車抵港，協助香港防治疫情。

在「一國兩制」框架下，中國特色的防疫動員機制，開始在香港發揮效力。

香港醫療系統超出負荷，多間醫院需於露天空地搭建臨時病床。（歐嘉樂攝）

這是習近平自2020年武漢疫情後唯一一次針對特定地方防疫做出指示。過去兩年，南京、西安、天津、北京、哈爾濱等城市，和新疆、內蒙與雲南幾個邊境城市都爆發過或大或小的疫情，但是在官方層面都沒有習近平公開指示的消息。這次習近平對香港疫情公開指示，一則彰顯香港與中央的政治關係，突顯香港的地方政府角色，二則也體現中央政府對香港市民生命健康與對社會大局穩定的關切，三則反映香港疫情的嚴重程度。

與此同時，外界還可以從中讀到一個明確而有力的訊息，那就是在疫情防控的路徑選擇上，無論在香港還是內地，至少在整個2022年期間，都不可能放棄「動態清零」模式、走西方「與病毒共存」的躺平式防疫道路。

過去一段時間，無論在香港還是內地，都掀起過一陣到底是應該繼續堅持「動態清零」還是像西方那樣「與病毒共存」的討論，媒體、學者、專家、官員等都曾參與其中。堅持「動態清零者」認為，不能將新冠病毒等同於普通流感病毒，二者對人們生命健康的威脅不在同一量級，而且疫苗的預防作用又比較有限，如果放棄「動態清零」，醫療資源被擠兑會造成大量死傷，有違社會管理以人為本的核心價值，甚至可能會影響到社會正常運行與政治穩定，造成更廣泛的潛在社會風險。堅持「與病毒共存」則認為，長期嚴格的防疫管控會影響到社會正常運行，造成巨大經濟損失，而且新冠病毒的致死率和初期相比已大大降低，再加上多數人已經接種疫苗具有一定免疫能力，為保持經濟運行，應該放開防疫管治，在經濟與安全之間保持平衡，走「與病毒共存「的防疫模式。

在香港這種爭論尤其激烈。有不少港府官員和精英層市民都認為，香港應該儘快放開與外界尤其是歐美等西方國家對接，不能再堅持「動態清零」，原因主要是香港是個開放性城市，堅持「動態清零」會影響到與外部交流，進而影響到經濟。這次香港疫情爆發，這種在政府和市民層面都普遍存在的搖擺心態，就被認為是最根本的深層次原因，就是在這種心態支配下，政府放鬆了疫情控制要求，市民也放鬆了對自己的要求。

但是這次突然爆發的疫情就給了香港一個深刻教訓，醫療系統根本無法負荷，滯留社區的病患與日俱增，死亡人數不斷攀升，市民蜂擁甚至偷渡到內地避疫，社會怨聲四起，最為重要的特首選舉也不得不推遲......這些殘酷的事實都告訴香港，同時也對近在身邊的中國內地是一個有力提醒，至少在2022年期間，在國際疫情還沒有得到有效控制，同時疫苗防禦能力還比較有限的情況下，「與病毒共存」絕對不是一條可選擇的道路。

而習近平有關香港特區政府必須「切實負起主體責任，把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定」和「中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作」的要求，則以最高指示的方式一錘定音，終結了此前兩種防疫模式的爭論。