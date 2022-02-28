第五波｜香港疫情到了最危急時刻　北京會否親自上陣統一指揮？

把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，這是國家主席習近平就香港疫情發出的指示；非常時期要有非常之舉，這是港澳辦主任夏寶龍在深圳主持支持香港抗疫工作協調會時反覆強調的。香港的確正處非常時期，第五波疫情日增確診和死亡人數一再創新高，單日新增突破3萬例，且還未見頂，預計3月中下旬將達到最高峰，屆時或有數十萬人感染，數以千計人死亡。在這樣的非常時期，迫切需要非常之舉，但目前各方都還在按照常規手段應對，焦慮、無助、恐慌的情緒在全港持續蔓延。



國家主席習近平近日就支援香港抗疫作出重要指示。（資料圖片/AP）

先看特區政府。必須承認，雖然特區政府對穩控疫情承擔着主體責任，但當前的嚴峻形勢已經超出特區政府自身的防控能力，特首林鄭月娥、政務司司長李家超都坦言，Omicron疫情發展急促及凌厲，大大超出特區政府的檢測能力，以及隔離和治療設施的負荷，超出了政府的應付能力。

自治無能處，國家現身時，這既是憲制要求，也是為香港700萬人的生命安全和身體健康負責任的態度。對北京而言，基於「一國兩制」的前提，目前的思路還是「香港只要有求，祖國必定有應」，也就是說，香港「所求」必須在先，然後才有國家「所應」。

比如2月10日，港澳辦首次以答記者問的方式就香港疫情發聲時即表示，「危難時刻，祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應。」夏寶龍昨日（2月27日）在深圳召開的第六次協調會上強調，當前香港疫情處於快速上升期，疫情防控工作已進入最吃勁的關鍵階段，「中央將繼續加大力度從各方面支援香港防疫抗疫工作……全力確保香港急需的醫療和生活物資有求必應、應供盡供、應發盡發。」

此外，在港領導檢測及醫療「工作專班」的國家衛健委醫政醫管局副局長李大川昨日接受媒體採訪時亦表示，約9,000人採樣隊伍已準備就緒，「可以隨時根據將香港特區政府的需要，派到香港幫助工作。我想這主要看香港什麼時候需要，我們就什麼時候派出。」李大川又提到，倘人手尚未足夠，仍可從周邊省份選才增援，「選一些懂粵語、或者英語比較好的，經驗豐富、能力強的醫護人員補充。」

中國國家衛健委醫政醫管局副局長、內地核酸檢測支援隊總領隊李大川帶領164名內地核酸檢測支援人員抵達香港。 (央視網頁圖片)

香港有求、國家才有應，這樣的應對思路放在疫情爆發之初尚且可以理解，但到了今天，尤其是每天死亡數字居高不下、很多染疫者求助無門、家庭傳播急速爆發的當下，恐怕未必符合一些市民的期望。

首先，香港目前最缺乏的是統一調度，沒有總體統籌，再多的援助也無法從根本上扭轉香港抗疫大局。

過去20多天時間裏，雖然內地盡力為香港提供人力、物力，繼夏寶龍坐鎮深圳主持六次協調會、中聯辦主任駱惠寧召集香港各界舉行同心抗疫行動會商會、流行病學專家陸續到港、援建方艙醫院、支援核酸檢測醫護人員之後，國家衛健委新冠病毒疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年今日（2月28日）亦抵達香港，協助特區政府抗疫。梁萬年是截至目前支援香港抗疫的內地最高級別專家，但深陷疫情困局的香港社會一時之間仍未感受到切實變化，有的甚至因為「封城」等假消息而引發搶購物資的恐慌。

立法會選委界議員鄧飛對《香港01》表示，當前香港防疫最缺乏的是統一的指揮中心，疫情爆發兩年來，香港都沒有建立這樣的統一指揮中心，各自為戰：「當習近平總書記發出指示，以及內地醫療專家和物資火速來港，當時確實起到了安穩人心的作用。但指示發出後，特區政府怎麼做、做什麼，香港社會並不掌握。目前大家只知道3月要進行全民強制核酸檢測，但具體流程是怎樣的，檢測出大量的陽性怎麼辦，人們並不知道，還是稀裏糊塗。這方面的訊息還是要儘快統一發放，否則只會消磨中央的善意。」

在這樣的危急關頭，難怪有聲音提出，北京與其被動等待統籌失據的特區政府所求、等待特區政府繼續消磨中央的善意，不如直接下場，親自上陣，統一指揮、調度，並且就會否封城、禁足；如會，物資供應如何保障，重症、輕症及密接者、次密接者如何分流，私立醫院及酒店等如何充分利用等等目前謠言四起的問題，給出明確的指示和方案，這樣既能在短時間內有效應對疫情，也能最大限度紓解港人的恐慌。

中國國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年（中）來港，指導和協助特區政府抗疫，梁萬年也是截至目前支援香港抗疫的內地最高級別專家。（梁鵬威攝）

其次，在疫情陰霾重壓之下，香港社情民意正在發生巨大轉變，絕大多數民眾已經不介意中央是否直接進場，因為大家的訴求只有一樣，就是儘快穩控疫情，回復正常生活。

從疫情爆發之初的武漢保衛戰，到後來各地局部爆發的疫情防控來看，內地早已有了一套成熟的防疫對策，尤其是最早的武漢，中央不僅舉全國之力進行援助，還成立了中央應對新冠毒肺炎疫情工作領導小組，由國務院總理李克強擔任小組組長。在中央的統一調度和安排下，很快控制了武漢的局面，向世界證明中國防治模式的行之有效。

「一國兩制」下的香港不同於武漢，但民眾對於穩控疫情、回歸正常生活的期盼是一致的，而且香港今天的疫情嚴峻程度已經遠遠超過當時的武漢，如果中央親自上陣，又能讓市民看到變化、看到效果，相信大家不僅不會把中央援港看作是對香港高度自治的僭越，反倒會加速強化部分人對於「一國」的認同。

「越是兵臨城下，指揮越不能亂，調度越要統一。」武漢保衛戰之際，習近平如是說。對早已兵臨城下的香港來說，指揮和統一調度尤為迫切。而這樣的重任，假如特區政府真的無力承擔，北京應該儘快負起穩定社會的最終責任。