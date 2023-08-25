居家安老配套不足　樂齡科技必須跟上

香港人口已步入老齡化，甚至在「超老齡化」的道路上加速前進。發達地區為了更好地應對人口高齡化趨勢，紛紛引進「樂齡科技」概念，冀能以科技創新手段解決照顧長者帶來的生活挑戰，從而鼓勵長者在家中安然養老，提高生活福祉，減輕社會負擔。特區政府的確也有相關目標，但礙於「居家安老」配套政策本就不足，再加上安老院舍尚未形成善用科技的生態，導致「樂齡科技」面臨不少挑戰。



「樂齡科技」冀以科技創新手段解決照顧長者帶來的生活挑戰，從而鼓勵長者在家中安然養老，提高生活福祉，減輕社會負擔。（資料圖片）

香港2021年人口普查簡要報告顯示，65歲或以上長者人口超過145萬人，佔整體人口20.5%。政府統計處早在2020年已表示本港人口將持續高齡化，65歲及以上長者人口佔比將在2039年升至33.3%，長者人口超過250萬人的情況將維持逾三十年。

可是，香港安老政策向來存在諸多問題，儘管當局揚言以「居家安老」和「持續照顧」作為基本原則，希望協助長者盡可能留在社區當中安享晚年，只有體弱而又深切需要照顧的長者才應接受院舍服務，但莫說當局根本建立全民退休保障制度以支援長者基本生活所需、減輕普通家庭養老負擔，就連一些最基本的居家安老配套設施，例如由「醫社合作」的地區基層醫療服務體系都尚未完善，可以說安老問題相當棘手。

因此，不少長者仍然相當依賴安老院舍服務。不過，有關服務本身也是問題多多，例如從歷經四個月的第五波疫情可見，全港約800間安老院舍普遍存在宿位供不應求、輪候時間過長、人均面積太小、護理人員不足等問題。近年隨着科技進步，發達地區為了更好應對人口高齡化趨勢，紛紛引進「樂齡科技」概念，冀能以科技創新手段解決照顧長者帶來的生活挑戰，從而鼓勵長者在家中安然養老，提高生活福祉，減輕社會負擔。

由於「居家安老」配套不足，不少長者仍然相當依賴安老院舍服務，但宿位根本供不應求。（香港01製圖）

「樂齡科技」發展緩慢

特區政府的確也有發展樂齡科技的意向。例如，特首林鄭月娥自2017年10月發表首份《施政報告》宣布政府將會預留十億元推動樂齡科技發展後，翌年10月正式成立「樂齡及康復創科應用基金」，主要資助安老服務單位試用及購置科技產品，當中包括協助提升照顧效能及質素的產品、設備及工具、流動應用程式、培訓員工使用技能等；至2020年《施政報告》，林鄭又宣布在「社會創新及創業發展基金」下設一個可以促進各方合作的「樂齡科技平台」，該基金及後委聘由香港社會服務聯會（社聯）牽頭、夥拍另外九間機構合組「協創機構」，負責平台的設計、建立及營運，冀能藉此提升長者生活質素及獨立生活自理能力，並為長者的家庭、照顧者、護理員和護理機構提供支援。

另外，特區政府亦委託社聯向業界推廣在長期護理服務中應用創新科技、統籌及協調各方合作、每年舉辦樂齡科技博覽暨高峰會。去年，社聯更推出由賽馬會資助、為期四年半的「樂齡科技教育及租賃服務試驗計劃」，協助長者租用合適的樂齡器材，包括特別功能輪椅、醫療床等。社聯業務總監陳文宜表示，計劃至今已有800多人受惠，而社聯未來將會繼續思考如何發展出適宜老齡科技服務發展的生態，鼓勵更多持份者參與。

陳文宜舉例，社聯參考日本、德國等養老政策較完善國家的展覽會時，發現外國早已在安老服務引進不同類型的科技應用，「國外長者有出院三寶：即電動床、電動輪椅及智能家居工具，這就不需要留在安老院舍，可在家生活。」她認為，如果樂齡科技項目可以資助長者使用相關產品，例如幫助老人自動翻身的床，便可實現長者生活基本自理。

社聯業務總監陳文宜表示，社聯未來將會繼續思考如何發展出適宜老齡科技服務發展的生態，鼓勵更多持份者參與。（受訪者提供）

政府未能擔起主導角色

不過，儘管特區政府有發展意向，社聯也積極配合推廣，但觀乎樂齡科技過去幾年的進程，其實相當緩慢。首先，上一屆立法會只討論過三次樂齡科技在港應用事宜，而且都是福利事務委員會、長期護理政策聯合小組委員會、銀齡咭相關事宜小組委員會的簡單會議，暫時未見行政和立法機構有多關注相關議題。其次，去年5月底立法會秘書處整理文件引用政府數據指出，上述十億元的「樂齡及康復創科應用基金」要由2019至2020年度起的五年內陸續發放，但只分三個批次批出兩億元，資助約970個安老及康復服務單位購置或租用逾4,200件科技產品，而截至今年4月29日，基金則剛剛完成第七批次的申請；從踴躍反應可見，當局有需要加大金額、加快支援。

值得一提的是，目前樂齡及康復創科應用基金主要針對非政府部門、專業團體、工商組織等機構的申請提供服務，但並不接受個人身份的申請，恐怕低估了實際需求；不過，當局似乎並無計劃作出改善。與其同時，樂齡科技產品體積較大，但不少私營安老院舍本就深陷使用空間狹小的困局，根本難以有效使用產品；對此，特區政府也未有打算介入，只表示申請機構可與協作的科技研發公司申請試用、再改裝有關產品或度身訂造產品，又稱很多研發公司在設計產品時已考慮本地安老院舍的環境。

事實上，早在2017年6月，社聯已經聯同智庫「團結香港基金」共同發表全港首份樂齡科技報告《樂齡科技概況報告》，當中列舉24個本港樂齡科技生態不足的缺陷（下表），包括政府層面的認知不足、監管過時，應用研究層面的資金不足、人才缺乏，原型開發層面的程序障礙、支援有限，樂齡科技市場的規模有限、產品昂貴，各個持份者之間的合作不足等等。事隔四年，團結香港基金作為社聯統籌的「樂齡科技平台」的協作夥伴之一，再於去年底發表就各項計劃檢討成效的《樂齡科技──構築齡活社區》，當中指出儘管認知問題、風險規避、研究資助等問題得到一定程度的改善，但上述大多數缺陷只是得到輕微改善，而且有三個缺陷呈現惡化迹象，包括退休保障不足、學者欠缺從事樂齡科技研究的誘因、以及複雜的醫療儀器註冊程序。

觀乎特區政府的回應態度乃至推行思維，某程度上也折射了緣何樂齡科技發展未有太大突破。首先，當局似乎未有透徹認識樂齡科技對於改善長者生活的巨大潛力，自然未有深入思考可以如何藉此有效應對人口老化挑戰，更加未能準確定義樂齡科技的性質到底是公共服務還是創科產品，所以未能負起主導角色，從宏觀到微觀層面都未有清晰的樂齡科技發展策略，而是把它當成林林總總的安老服務當中的一項新鮮玩意，只願撥出極少資源引入部份技術，再交由社福機構代為推廣，以向社會證明已經投放一定資源，但實際並沒有藉此解決太多問題；其次，在推動樂齡科技發展的過程當中，即使不同方面持份者已向政府反映各種使用困難，但當局既不願意主動精簡行程程序以方便更多有需要人士申請，也不願意積極改善安老院舍等服務機構空間狹窄的問題，也難怪樂齡科技的普及程度有限。除此之外，樂齡科技作為智慧城市的重要一環，但香港社會高呼「數碼轉型」口號多年但仍欠缺發展土壤，未有形成善用科技的生態。