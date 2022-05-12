中概股現退市風波　香港突顯「避風港」定位

美國證券交易委員會 （SEC）上周三（ 5月4日）發布第六批交易所「預摘牌名單」，88家中國企業被納入其中，包括京東、拼多多、網易和嗶哩嗶哩等新經濟股。至此，美股當中合共已有128家中概企業被列入名單，佔全部250家中概股公司的51%，可見有過半數中概企業被捲入「退市風波」。在風波之下，作為國家的國際金融中心的香港，更加突顯關鍵作用，是中概企業的「避風港」。



風暴起源於2020年12月，時任美國總統特朗普簽署《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act, HFCAA），規定如果外國公司的審計報告連續三年未能呈交美國上市公司會計監督委員會（Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）審核，將禁止該公司在美國任何交易所上市。

一年後，SEC通過修訂《外國公司問責法》以落實HFCAA，當中賦權SEC可以將在美國上市但又不遵守當地監管機構訊息披露要求的外國公司停牌甚至除牌。

至今年3月初，SEC已發布五批「預摘牌名單」，要求名單內企業在15個工作日內提供相關資料證明其符合規定；前四批名單中，最後有23家企業未能在限時前提交證明而轉入「確定摘牌名單」，目前仍有105家企業在「預摘牌名單」中。

美股當中合共已有128家中概企業被列入名單。（資料來源：SEC網站、香港01製圖）

今年是中美建交40年。《人民日報》評論文章稱，意識形態分歧並不必然妨礙國家間的經貿、產業、科技合作。（資料圖片）

習近平拜登通話：美國總統拜登上台後分別在2月11日和9月10日與中國國家主席習近平通電話。白宮稱，中美元首在第2次通話期間提到在不讓兩國競爭演變成衝突的責任，又於中美相同利益領域及美國利益、價值和觀點分歧方面進行廣泛的策略討論。圖為2013年，時任美國副總統的拜登在北京與習近平握手。（Getty）

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