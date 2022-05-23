公務員薪酬趨勢調查委員會上周公布今年初步結果，扣除增薪點後，低、中、高級別公務員的薪酬增幅可以達到2.04%、4.55%及7.26%。事件一如既往引起社會譁然，批評加薪與現實脫節：一來因為第五波疫情衝擊之下，失業率回升至十個月來新高，公務員「逆市加薪」明顯不妥；二來因為加薪機制本就為人詬病多時，不但沒有將薪酬調整與個人績效掛鈎，而且往往跟隨私人市場薪酬趨勢並與之產生相互效應，甚至存在高層加幅拋離中低層的「肥上瘦下」劣況，實在不能不改變。



公務員每年享有兩次「加薪」機會：第一次，按公務員所屬職級的薪級表加薪（俗稱「跳Point」），直至頂薪為止；第二次，根據私人市場低、中、高級別僱員的薪酬趨勢調查，扣除各級公務員當年總遞增薪額（即第一次加薪金額），再調整公務員薪酬。

上周三（5月18日），公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯轄下薪酬研究調查組向薪酬趨勢調查委員會提交薪酬趨勢調查報告，顯示111間私人公司在2021年4月至2022年4月間，給予低、中、高級僱員的總體薪酬加幅為3.20%、5.58%和8.30%。如上所述，政府會將私人市場的加薪幅度視為公務員的「薪酬趨勢總指標」，再減去公務員已經享有的「遞增薪額開支」，就會得出最終適用於公務員的「薪酬趨勢淨指標」。經過計算，低、中、高層公務員分別可以獲得2.04%、4.55%、7.26%的薪酬加幅。

事件一如既往引起社會譁然，凸顯公務員薪酬調整機制的不能不變。

詳細內容請閱讀第318期《香港01》電子周報（2022年5月23日）《不問政績肥上瘦下——公務員調薪機制還不改變嗎？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

公務員薪酬趨勢調查委員會上周公布今年初步結果，低、中、高級別公務員的薪酬增幅可以達到2.04%、4.55%及7.26%。（羅君豪攝）

回望過去三次較大爭議，全都處於本港經濟受挫的艱難時刻，最後以公務員減薪或凍薪落幕。（香港01製表）