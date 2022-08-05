建築文化．四｜借鑑澳門保育經驗　掌握文化發展主導權

澳門與香港一樣，分別經歷葡萄牙和英國的殖民統治，但兩地回歸以後的特區政府對於歷史建築的態度截然不同。澳門旅遊學院講師陳昭宇接受《香港01》訪問時指出，澳門與香港一樣同樣經歷過殖民管治，葡國政府亦在澳門興建過不少古典主義建築，但她感覺到澳門中西文化的融合比起香港更和諧，「例如你經過教堂或一個小巷，會立刻感受到中西（建築）之間的衝突或變化。」



同樣經歷殖民統治，但澳門與香港的建築文化和保育取態大相徑庭。澳門有一個由22座建築物及8塊前地所組成、以舊城區為核心的「澳門歷史城區」，而這個城區在2005年被列入《世界文化遺產名錄》。

整個城區並不只有西式建築，還有古宅、古廟的中式建築，陳昭宇表示：「這算是一個標誌，（中西建築）它們在整個範圍是比較和平，不會說這裡是教堂區、那裡是中國文化區，變相可體現較清晰的中西文化交流。」

陳昭宇認為，從澳門歷史城區申遺一事可見，澳門特區政府重視文化遺產完整性的概念，更以國際視野去看建築物的價值。反觀香港，香港政府對於文物建築保育的視野狹窄，多從經濟上作考量，亦可能在無意間將政治爭議帶進保育之中……

詳細內容請閱讀第328期《香港01》電子周報（2022年8月1日）《借鑑澳門保育經驗 掌握文化發展主導權》。

走進澳門的大街小巷，都會發現中西文化融合的特徵，澳門旅遊學院講師陳昭宇認為，澳門中西文化的融合比起香港更和諧。（江智騫攝）