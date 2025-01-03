教育及職業博覽2025｜逾820教育就業機構雲集　提供升學就業資訊

香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第34屆教育及職業博覽將於1月16至19日在香港會議展覽中心舉行，今屆博覽主題為「力拼追夢 成就解鎖」，場內設有「教育」及「職業」兩大專區，集合來自21個國家或地區，逾820家教育機構、就業機構為學生、求職者提供最新升學及就業資訊。



今年職業專區特設「航天角」，為有志投身航空業界人士提供資訊，吸納更多本地人才。同場設有多項免費服務，包括CV診所、履歷照片拍照及AI工作配對等，為準畢業生們打開求職大門。博覽期間將舉行超過100場主題活動，當中包括行業精英分享講座，有意參加者可預先登記。



教育及職業博覽設有「本地教育」展區，多間本地院校參展，為學生即場提供課程資訊及升學建議。（貿發局提供）

多間本地院校參展 增設劇場遊戲

今年教育專區設有4個展區，服務不同升學需要的學生。多間本地大學及專上學院均於教育專區旗下的「本地教育」展區設展，包括：職業訓練局、香港建造學院、香港演藝學院及香港樹仁大學等，為一眾學生提供多元化選擇；「海外及中國內地升學」展區則提供內地、亞洲、歐美多個升學熱點的諮詢服務。

另外「終身學習」展區則有劇場遊戲，講解環保教育及技能提升等在職進修課程；而「青年廣場」則為年青人，提供生涯規劃和持續進修資訊。

除了傳統升學及求職諮詢外，會場內設有不同遊戲讓參加者透過有趣方式了解技能提升等在職進修課程。（貿發局提供）

職業專區設多項免費服務 助求職者把握先機

職業專區中多個政府部門、社福機構及私人機構參展招聘外，香港機場管理局、機場保安有限公司及香港國際航空學院今年更組成「航天角」，為在場有志投身航空業人士提供相關資訊，吸納本地人才。

同時多家求職平台將於會場接受求職者應徵，部分更設即場面試，預計將有4,000個職位機會。當中JobsDB及TechJobAsia分別會為入場人士免費提供CV診所（即履歷表修改服務）、履歷照片拍攝及AI工作配對服務，助求職者把握先機。

多個政府部門將參加教育及職業博覽，讓參加者了解不同職位的工作性質。（貿發局提供）

四大主題講座 業界精英分享經驗

除諮詢服務外，是次博覽設有4大主題講座，包括「藝術與體育」、「旅遊與款待」、「科技創新」及「大灣區升學就業機會」。邀請前港隊運動員代表、演藝人士、酒店業代表、教育機構創辦人等，分享職場經驗及心路歷程。

當中前港隊運動員馬詠茹、葉姵延將分享全職運動員轉型之路，著名監製、編劇兼演員林家棟則以自身演員經歷講述電影創作心得。旅遊達人楊逸晴會講解如何踏上多元職業生涯之路；康得思酒店人力資源部總監何淑敏將解構酒店業生態，並與現職酒店業人士介紹行業需求。

而「科技創新」及「大灣區升學就業機會」主題下，職業訓練局數碼總監兼香港資訊科技學院院長許仁強博士工程師、科技教育公司Preface創辦人盧炳棠將介紹IT就業市場現況與探討人工智能於就業市場的重要性，與學生分享如何掌握必要技術。大灣區港澳人才協會創會會長溫家明將介紹現時大灣區人才發展環境，協助香港青年了解當地求職市場。

免費入場 預先登記及出席星級分享環節即獲禮品

第34屆教育及職業博覽歡迎公眾人士免費入場，而預先登記並出席星級分享環節的朋友，將可獲贈精美禮品一份！想了解升學、進修以及不同行業前景的同學或在職人士，現在就馬上登記！

香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第34屆教育及職業博覽將於1月16至19日在香港會議展覽中心舉行。（貿發局提供）

教育及職業博覽2025

日期：2025年1月16至19日（星期四至日）

地點：香港會議展覽中心 - 展覽廳1D-E

了解更多： https://bit.ly/4gsRG6E

（資料及相片由客戶提供）